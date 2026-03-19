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Moise Kean FiorentinaGetty Images

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Rakow-Fiorentina EN DIRECTO, alineaciones oficiales: vuelve Kean, De Gea se queda fuera

Sigue en directo el Rakow-Fiorentina, partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Conferencias

Con la ventaja del 2-1 de la ida, la Fiorentina visita al Raków en Polonia para intentar clasificarse para los cuartos de final de la Conference League. La Viola tiene, de hecho, la oportunidad de clasificarse por cuarto año consecutivo, manteniendo vivo un sueño que Florencia está tratando de disfrutar en una temporada que no está siendo nada fácil. El partido dará comienzo a las 18:45 en el Miejski Stadion Piłkarski Raków.  



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  • EL MARCADOR

    RAKOW-FIORENTINA 0-0

    GOLES:


    RAKOW (3-4-2-1): Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Repka, Struski, Jean Carlos; Makuch; Brunes, López. Entrenador: Tomczyk

    FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Parisi; Ndour, Fagioli, Fabbian; Harrison, Kean, Fazzini. Entrenador: Vanoli


    ÁRBITRO: Munuera

    AMONESTADOS:

    EXPULSADOS:

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