Con la ventaja del 2-1 de la ida, la Fiorentina visita al Raków en Polonia para intentar clasificarse para los cuartos de final de la Conference League. La Viola tiene, de hecho, la oportunidad de clasificarse por cuarto año consecutivo, manteniendo vivo un sueño que Florencia está tratando de disfrutar en una temporada que no está siendo nada fácil. El partido dará comienzo a las 18:45 en el Miejski Stadion Piłkarski Raków.
Getty Images
Traducido por
Rakow-Fiorentina EN DIRECTO, alineaciones oficiales: vuelve Kean, De Gea se queda fuera
GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS
EL MARCADOR
RAKOW-FIORENTINA 0-0
GOLES:
RAKOW (3-4-2-1): Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Repka, Struski, Jean Carlos; Makuch; Brunes, López. Entrenador: Tomczyk
FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Parisi; Ndour, Fagioli, Fabbian; Harrison, Kean, Fazzini. Entrenador: Vanoli
ÁRBITRO: Munuera
AMONESTADOS:
EXPULSADOS:
Anuncios