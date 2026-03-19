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Moise Kean FiorentinaGetty Images

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Rakow-Fiorentina EN DIRECTO 1-0: ¡Struski abre el marcador!

Sigue en directo el Rakow-Fiorentina, partido de vuelta de los octavos de final de la Conference League

Con la ventaja del 2-1 de la ida, la Fiorentina visita al Raków en Polonia para intentar clasificarse para los cuartos de final de la Conference League. La Viola tiene, de hecho, la oportunidad de clasificarse por cuarto año consecutivo, manteniendo vivo un sueño que Florencia está tratando de disfrutar en una temporada que no está siendo nada fácil. El partido dará comienzo a las 18:45 en el Miejski Stadion Piłkarski Raków.  



  • GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS


    49' - ¡GOL DEL RAKOW! Struski recibe el balón en el área, Ndour llega tarde y el centrocampista polaco remata raso junto al poste, sin dar opción a Christensen

    29' - Oportunidad para el Rakow: centro raso de Ivi López y remate de Brunes que es desviado por la defensa de la Viola.

    8' - El Rakow responde con Repka, que dispara desde el borde del área y no se aleja mucho de la portería.

    4' - Kean entra en el área y remata, pero Svarnas despeja. El balón vuelve a los pies del delantero italiano, que, sin embargo, no consigue rematar a la red.

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  • EL MARCADOR

    RAKOW-FIORENTINA 1-0

    GOLES: 46'Struski (R)


    RAKOW (3-4-2-1): Zych; Tudor (19' Mosor), Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Repka, Struski, Jean Carlos; Makuch; Brunes, López. Entrenador: Tomczyk

    FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Parisi; Ndour, Fagioli, Fabbian; Harrison, Kean, Fazzini. Entrenador: Vanoli


    ÁRBITRO: Munuera

    AMONESTADOS:

    EXPULSADOS:

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