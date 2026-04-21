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Raheem Sterling dejará el Feyenoord tras descartarse la renovación de su contrato
Se avecina la salida del extremo del Rotterdam
El Feyenoord y Sterling se separarán cuando concluya la actual temporada de la Eredivisie en mayo. El internacional inglés no se ha hecho con un puesto de titular y apenas ha jugado 333 minutos en liga desde su llegada con un contrato corto. Según el Algemeen Dagblad, el extremo ha aceptado su papel secundario y se ha mantenido profesional en los entrenamientos, pero su rendimiento por debajo de las expectativas ha llevado al club a descartar cualquier plan de prolongar su estancia.
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Van Persie cambia de postura
Aunque el entrenador Robin van Persie sugirió negociar una renovación, la directiva lo descartó. Sterling mostró gran ética de trabajo en los entrenamientos y en el amistoso contra el Excelsior, pero su falta de nivel para competir de forma definitiva impidió su fichaje.
Al valorar su inminente salida, el informe de AD señalaba: «Tanto en el 1908 como en el amistoso contra el Excelsior, vimos a una estrella inglesa que trabajó muy duro. No mostró gran calidad ante el Excelsior, pero Sterling está dispuesto a darlo todo hasta su despedida como jugador del Feyenoord el 17 de mayo. Al principio Van Persie dejó abierta la posibilidad de una estancia más larga, pero ahora eso ya no es así».
Dificultades para encontrar el ritmo en la Eredivisie
Al jugador de 31 años le costó encontrar su ritmo tras un periodo de inactividad en Londres, lo que se tradujo en una frustrante falta de influencia en el terreno de juego. Por ello, es probable que Sterling juegue como mucho cuatro partidos más con el club antes de su despedida oficial a mediados de mayo.
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La lucha por la Liga de Campeones se decide en el último momento
El Feyenoord cierra la temporada ante Groningen, Fortuna Sittard, AZ Alkmaar y PEC Zwolle en busca de uno de los dos primeros puestos de la Eredivisie que dan acceso directo a la fase de grupos de la Liga de Campeones 2026-27; el tercero irá a la previa. El equipo de Van Persie, segundo, tiene solo un punto sobre el NEC y dos sobre el FC Twente, por lo que Sterling dispone de poco tiempo para recuperar su sitio y dejar huella antes de irse.