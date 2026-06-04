Según La Gazzetta dello Sport, el Galatasaray quiere fichar a Leao y le ofrece casi el doble de su salario actual en el AC Milan: 10 millones de euros por temporada más bonificaciones, frente a los 5,5 millones más incentivos que gana en Italia.

Aunque la Superliga turca quizá no sea el destino soñado para un jugador nombrado MVP de la Serie A hace solo cuatro años, la ambición del Galatasaray es evidente. El club ya fichó a Mauro Icardi y Victor Osimhen, y ahora busca hacer lo mismo con Leao para construir una plantilla que compita al más alto nivel en Europa.