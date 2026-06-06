Getty Images
Traducido por
Rafael Leão prefiere la Premier League a La Liga y reconoce que necesita dejar el AC Milan
Leão sugiere su salida del Milan
Leao ha avivado los rumores sobre su futuro al admitir que busca un nuevo reto fuera del Milan. El internacional portugués sugiere que las exigencias tácticas de la Serie A no se ajustan a su estilo y que un traslado al extranjero podría ayudarle a desarrollar todo su potencial. El jugador de 26 años menciona la Premier League y La Liga como competiciones donde cree que su talento sería más valorado, aunque reconoce que Inglaterra le resulta especialmente atractiva si se presenta la oportunidad.
- Getty Images
Leao explica su deseo de empezar de cero
Tras una temporada complicada en San Siro, con el Milan en plena transición, Leao admite públicamente que podría marcharse.
En declaraciones a Sport TV, Leao dijo: «Sentía que podía marcar la diferencia, pero la forma en que jugaba el equipo no me ponía en condiciones de hacerlo. Necesito un nuevo reto. La liga italiana evoluciona, pero mi estilo encaja mejor en la Premier League o La Liga, donde podría mostrar mi talento. Si llegara una oportunidad en la Premier, estaría muy contento y creo que podría igualar el nivel de los mejores».
Frustración con la táctica del Milan
Leao admitió que el sistema táctico del cuerpo técnico no aprovechó sus cualidades, lo que generó una temporada irregular y agotadora.
«Ha sido una temporada difícil. Jugué lesionado durante cuatro o cinco meses con dolor en la ingle, en una posición que no es la mía», admitió Leao. «El sistema táctico no me ayudó. Sentía que podía marcar la diferencia, pero la forma de jugar del equipo no me ponía en condiciones de hacerlo. Al final, resulta agotador.
«Aun así, a lo largo de mi carrera he jugado a menudo como segundo delantero, y creo que es mi posición favorita. También puedo actuar como falso 9, sobre todo en un equipo como el de Portugal. Como extremo, tras regatear, tengo más tiempo para decidir si disparar, volver a regatear o centrar. Como segundo delantero estoy más cerca del área y debo ser concreto: asistir o disparar. Es un aspecto que debo mejorar, pues el fútbol se basa en números y ese es el último paso que me falta».
- getty
El futuro de la estrella del Milan es incierto.
Las declaraciones de Leão reavivan el debate sobre su futuro, en un verano clave para el Milan. El extremo, aún uno de los activos más valiosos del club, quiere nuevos retos, lo que presiona a los dirigentes rossoneri. Su admiración pública por la Premier League y La Liga dispara la especulación: ¿pasará de palabras a hechos algún grande de Europa?