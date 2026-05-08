Benítez —que llevó al Liverpool a la gloria en la Liga de Campeones 2005 tras eliminar al Chelsea con un legendario «gol fantasma»— dirigió a los Blues en 48 partidos como interino en la temporada 2012-13.

Nunca convenció a una afición escéptica —por sus vínculos con rivales de la Premier— pese a ganar la Europa League. Ahora, un exjugador de aquella plantilla campeona de Europa hace 21 años podría fichar y cambiar el rojo por el azul.

Alonso está sin equipo desde que el Real Madrid lo despidió en enero, tras siete meses en el Bernabéu que siguieron a su exitoso paso por el Bayer Leverkusen, con el que ganó la Bundesliga.

A sus 44 años, aún se le considera uno de los técnicos jóvenes más prometedores, aunque lo mismo se dijo de Liam Rosenior, de 41, cuando llegó al Chelsea y su etapa se truncó tras 23 partidos.