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Yosua Arya

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«Quiero ser una leyenda»: Moisés Caicedo, del Chelsea, responde a los rumores sobre su fichaje por el Real Madrid

Fichajes
Chelsea
M. Caicedo
Real Madrid
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Moises Caicedo parece haber apostado por su futuro a largo plazo en el Chelsea, a pesar del creciente interés del Real Madrid. El centrocampista ecuatoriano insiste en que está centrado en dejar una huella duradera en Stamford Bridge, donde quiere convertirse en «una leyenda».

  • Compromiso con los Blues

    Caicedo parece haber acallado los rumores sobre un posible fichaje por el Madrid, reafirmando su compromiso con el proyecto en desarrollo del Chelsea. A pesar del atractivo del Santiago Bernabéu, el centrocampista sigue siendo una pieza clave en el esquema táctico del Stamford Bridge, en un momento en que el club busca volver a situarse en lo más alto del fútbol inglés.

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    Con la mirada puesta en el objetivo

    Al abordar los rumores durante una entrevista con El Chiringuito TV, Caicedo dejó claro que sus prioridades están en Londres. El centrocampista expresó su profunda ambición de dejar una huella imborrable en la historia del club, en lugar de buscar una salida sonada a España.

    «Ahora mismo estoy centrado en mi club. Tengo un contrato con mi club y quiero hacerlo bien», declaró Caicedo. «Quiero ser una leyenda, si Dios quiere».

  • Futuros opuestos en el centro del campo

    Aunque Caicedo se ha mostrado muy claro en cuanto a su deseo de quedarse, su compañero en el centro del campo, Enzo Fernández, ha dado una respuesta algo más enigmática sobre su propio futuro. El argentino, ganador del Mundial, también ha sido relacionado con un posible fichaje por el Bernabéu, y sus recientes declaraciones a ESPN no han servido para acallar los rumores sobre una posible salida.

    Fernández dijo: «No hay conversaciones. Ahora mismo estoy centrado en el Chelsea, ya veremos después del Mundial». 

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    Rosenior sigue mostrándose optimista

    A pesar de los rumores externos, el entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, se mantiene firme en que sus jugadores clave están tranquilos y comprometidos con el equipo. Rosenior, que sustituyó a Enzo Maresca a principios de este año, ha destacado los fuertes lazos personales que ha forjado con su plantilla como motivo de su optimismo respecto a la permanencia de los jugadores.

    «Tengo una relación muy, muy buena con los jugadores porque hablamos constantemente», explicó. «No solo sobre fútbol o sobre la situación de sus contratos, sino sobre su vida, cómo están sus hijos, cómo les va en el colegio. Tengo una relación muy, muy estrecha con Enzo y con el resto de jugadores.

    En cuanto a los contratos y a dónde quieren estar, no hay ni un solo jugador en este club desde que estoy aquí que haya dicho que no quiera quedarse en verano. De hecho, las conversaciones giran más en torno a cómo mejorar, qué podemos hacer como grupo para mejorar, qué tenemos que hacer para ganar en este momento. Ahí es donde nos encontramos ahora mismo».

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