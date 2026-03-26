«Quiero ser una leyenda»: Moisés Caicedo, del Chelsea, responde a los rumores sobre su fichaje por el Real Madrid

A pesar de los rumores externos, el entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, se mantiene firme en que sus jugadores clave están tranquilos y comprometidos con el equipo. Rosenior, que sustituyó a Enzo Maresca a principios de este año, ha destacado los fuertes lazos personales que ha forjado con su plantilla como motivo de su optimismo respecto a la permanencia de los jugadores.

«Tengo una relación muy, muy buena con los jugadores porque hablamos constantemente», explicó. «No solo sobre fútbol o sobre la situación de sus contratos, sino sobre su vida, cómo están sus hijos, cómo les va en el colegio. Tengo una relación muy, muy estrecha con Enzo y con el resto de jugadores.

En cuanto a los contratos y a dónde quieren estar, no hay ni un solo jugador en este club desde que estoy aquí que haya dicho que no quiera quedarse en verano. De hecho, las conversaciones giran más en torno a cómo mejorar, qué podemos hacer como grupo para mejorar, qué tenemos que hacer para ganar en este momento. Ahí es donde nos encontramos ahora mismo».