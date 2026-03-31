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«¡Quiero jugar!» - El portero olvidado del Manchester United está listo para disputarle a Senne Lammens el puesto de titular la próxima temporada
Con la mirada puesta en su regreso
En declaraciones a Sun Sport, Vitek dejó claras sus ambiciones. Desde que se incorporó cedido a los Robins el 28 de julio, el guardameta ha disputado 3.060 minutos en 34 partidos con el equipo de Segunda División, encajando 45 goles. El United ya ha ampliado su contrato hasta 2028, pero él no tiene intención de limitarse a ser un mero suplente de Lammens. Declaró: «En esta etapa de mi carrera, siendo tan joven, quiero jugar tantos partidos como sea posible. No me beneficiaría en nada quedarme en el banquillo aquí, ni nada por el estilo».
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Un campo de pruebas en la Championship
La transición a la Championship ha supuesto una curva de aprendizaje muy pronunciada tras sus anteriores cesiones en el Accrington Stanley y el Blau-Weiss Linz. El portero, nacido en Vsetín, señaló un salto táctico significativo en comparación con su etapa en la League Two. «La principal diferencia es que los jugadores tienen más calidad táctica», explicó. «¡Recuerdo que en la League 2 era más bien una pelea de perros! Literalmente lanzabas balones largos y todo el mundo se peleaba por los rebotes. Pero aquí, en la Championship, obviamente es más táctico, cada equipo juega balones diferentes o más combinaciones, así que tienes que adaptarte».
Aprovechando su imponente presencia física
Con su imponente estatura de 1,98 metros, su complexión física ha sido una gran baza a la hora de hacer frente a las exigencias aéreas del fútbol inglés. En una época en la que los porteros suelen ser el blanco de los ataques en las jugadas a balón parado, su altura le proporciona una ventaja natural. Haciendo hincapié en este punto fuerte, afirmó: «Es difícil para los porteros, pero, por suerte para mí, mido 1,98 metros. Así que puedo hacer frente a eso. Me gusta salir a por los centros y ayudar a mis compañeros atrapándolos o despejándolos con los puños fuera de las zonas de peligro». Este dominio le ha ayudado a conseguir su impresionante registro de porterías a cero esta temporada.
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Enfrentándose a una dura competencia en Old Trafford
Hacerse un hueco en los Red Devils no será tarea fácil. El actual portero titular está cuajando actuaciones de un nivel excepcional, lo que hace que sea increíblemente difícil desbancar a Lammens. Además, Andre Onana, que se marchó recientemente a Turquía, estaría considerando volver al club, lo que no haría más que intensificar la lucha por los minutos. A pesar de estos obstáculos, la joven promesa checa se mantiene firme en sus exigencias. «Me mantendré en estrecho contacto con el Man United y veremos qué es lo mejor para mí la próxima temporada. Pero quiero jugar al fútbol. No quiero estar simplemente en algún sitio sentado en el banquillo», concluyó.