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Gio Reyna GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«Quiero estar allí»: ¿Ha hecho Gio Reyna lo suficiente para ganarse un puesto en la selección estadounidense para el Mundial? Ni siquiera él sabe la respuesta

Analysis
G. Reyna
USA
World Cup
FEATURES
Borussia Moenchengladbach vs Hoffenheim
Borussia Moenchengladbach
Hoffenheim
Bundesliga

El centrocampista sigue en el ojo de uno de los debates más acalorados del fútbol estadounidense y ha dado su opinión antes de que ese debate encuentre pronto una respuesta.

Desde hace varios años, el debate sobre Gio Reyna sobrevuela el fútbol estadounidense y plantea más preguntas que respuestas. Es normal que divida opiniones. Reyna sigue siendo uno de los jugadores más talentosos de la selección, pero lleva tiempo sin oportunidades para demostrarlo con regularidad.

Por eso, las dudas crecen y parecen ineludibles, incluso para él.

El lunes le preguntaron sin rodeos: ¿cree que se merece ir al Mundial? Su respuesta fue tan compleja como la pregunta.

«Si digo que no, parece que no creo en mí; si digo que sí, suena arrogante», admitió. «Es difícil. Pero adoro al cuerpo técnico, a los compañeros y a la selección. Sea lo que sea, ocurrirá. Tengo muchas ganas de estar allí para marcar la diferencia y lograr algo grande con el equipo, pero la decisión no está en mis manos. Solo espero la convocatoria. Sería un honor».

Tiene razón: la decisión no está en sus manos. Depende del seleccionador de la USMNT, Mauricio Pochettino, y la respuesta llegará pronto. A pocos días del anuncio, lo único que puede hacer Reyna es esperar y aprovechar al máximo el tiempo que le queda.

«Nadie tiene el puesto garantizado», afirmó. «Es sencillo: quiero estar allí. Es un Mundial en casa y, claro, uno piensa en ello a menudo. Intento que no me consuma el día ni me estrese demasiado, pero está ahí en el fondo de mi mente, como seguro que les pasa a muchos otros jugadores, pero sí, quiero estar ahí, quiero representar a mi país, quiero darlo todo por el equipo».

«A nivel personal, sería fantástico hacer algo con la selección nacional», añadió. «La selección significa mucho para mí. He vivido momentos muy bonitos con este equipo en los últimos años. Así que, sí, nos encantaría estar allí. Queremos aportar algo al equipo y sería un sueño representar a mi país en el Mundial».

  • Gio Reyna World Cup USMNT disappointedGetty Images

    «Todos éramos muy jóvenes»

    El Mundial 2022 no fue el que Reyna soñaba. Más allá de la polémica, el torneo tampoco salió como se esperaba. Al final, Reyna solo jugó 52 minutos en cuatro partidos y Estados Unidos cayó en octavos ante una dura Holanda.

    En ese partido, Estados Unidos fue un poco ingenuo, reconoce Reyna, y admite que él mismo también lo fue ese invierno.

    «Tanto a nivel individual como colectivo, éramos muy jóvenes e inexpertos», admite. «Nos tocó enfrentar a una selección holandesa con más experiencia y astucia, y casi nos supera».

    «Es un Mundial, una experiencia increíble de la que aprendí mucho. Claro que quiero jugar más en el próximo torneo, pero lo importante es aportar todo lo que pueda al equipo. Todo el país lucha por algo grande. Además, es en nuestro país, así que solo estar allí ya es un sueño hecho realidad. Se trata del colectivo. Se trata de que el equipo lo dé todo cada semana para hacer algo especial por nuestro país».

    Reyna retoma este punto más tarde, expresando su deseo de formar parte de algo especial. Nadie duda de lo que este Mundial puede significar para el fútbol estadounidense y todos quieren participar, incluido Reyna. Su padre, Claudio, integró el equipo de 1994 que impulsó el crecimiento del deporte en EE. UU.; sin embargo, el legendario centrocampista no jugó ese verano por lesión y se consagró en torneos posteriores.

    Si ese es su destino, que así sea; está dispuesto a aportar de cualquier modo.

    «Solo quiero hacer todo lo posible para ayudar al equipo a lograr algo grande», afirma. «Da igual si soy titular los 90 minutos o si apoyo desde el banquillo sin jugar. Todos tenemos esa mentalidad, y eso nos hará fuertes».

    Aun así, Reyna puede ser clave en ese éxito, como mostró el pasado fin de semana.

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  • United States v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Argumentar a favor de algo

    Nunca ha habido duda sobre el talento de Reyna. Desde su irrupción, primero como hijo de Claudio y luego por mérito propio, su calidad ha sido evidente en Europa. Sin embargo, en los últimos años ha tenido pocas oportunidades de brillar.

    Por eso, el verano pasado dejó el Borussia Dortmund para fichar por el Borussia Mönchengladbach en busca de más oportunidades, aunque tampoco las ha tenido siempre. Esta campaña solo ha sumado 487 minutos en liga, más que en la anterior pero menos de lo esperado; no llega a los 1.000 minutos desde la 2020-21.

    La buena noticia es que aprovechó sus últimos minutos y marcó en la derrota por 3-1 ante el Augsburgo. Fue un gol de consolación, pero también su primero con el club desde enero de 2025. No cambió el partido, pero sí mostró que va por buen camino.

    «Ha pasado un tiempo, pero, al final, simplemente estoy contento de haber marcado», dijo Reyna. «Al final, no importó demasiado, pero más allá de eso, fue bueno tener una buena cantidad de minutos, y sentí que tuve una actuación bastante buena en general. Obviamente, marcar es lo mejor, pero habría sido genial tener más influencia, quizá darle la vuelta al partido y lograr un empate o una victoria; aun así, estoy contento con mi actuación y con el gol».

    Con la selección, sus actuaciones suelen ser sólidas pese a su estado de forma en el club. Este noviembre marcó a Ecuador y asistió ante Uruguay, lo que reforzó su candidatura para el combinado estadounidense. Esos momentos positivos, sumados al gol del pasado fin de semana, seguramente permanezcan en la mente de Pochettino mientras lo evalúa como un posible jugador decisivo.

    «Las últimas semanas han sido muy buenas para mí, ya que he tenido más minutos y he cuajado algunas buenas actuaciones», dijo Reyna. «La temporada está llegando a su fin, así que espero que podamos terminar con fuerza con un buen partido más este fin de semana para el equipo. A nivel individual, también espero ir al Mundial y mantener la racha que siento que estoy construyendo, y entonces estaremos preparados para lo que sea que pase».

    Física y mentalmente, Reyna asegura estar más preparado que nunca para ese gran momento. Ha tardado en llegar, pero ahora lo siente cerca.

  • Borussia Mönchengladbach v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    Momentos difíciles, buenos amigos

    Físicamente, Reyna se encuentra bien. Asegura que ningún jugador está nunca al 100 % por el desgaste de jugar y entrenar al máximo nivel todo el año, pero se siente muy cerca.

    «Me siento preparado para jugar los 90 minutos y creo que puedo darlo todo en este momento», afirmó. «Supongo que se podría decir que estoy al 100 %. Me siento muy en forma. Lo único que quiero es demostrarlo en el campo».

    Sin embargo, las lesiones han frenado su progreso en los últimos años: desde el último Mundial se ha perdido 43 partidos y, en muchos otros, su falta de forma afectó su rendimiento.

    «Las lesiones son un fastidio, pero intento sacar lo mejor de cada una. A veces he tenido mala suerte con su duración y momento, pero ahora me siento bien y trabajo las 24 horas para mantenerme en forma y darlo todo en los entrenamientos y la recuperación», explica.

    En los momentos difíciles ha contado con mucho apoyo, sobre todo el de Joe Scally, su compañero desde las categorías juveniles del NYCFC, pasando por la selección de Estados Unidos y ahora en el Borussia Mönchengladbach. Jugar juntos fue clave para que Reyna fichara por el Gladbach, una nueva etapa junto a uno de sus mayores apoyos.

    Este año su amistad se ha fortalecido: sus esposas y sus perros también se reúnen, y comparten el trayecto diario a los entrenamientos, momento en el que conversan como amigos, no como compañeros de equipo.

    “Diría que entre el 95 y el 99 % de nuestras conversaciones no son sobre fútbol”, afirma Reyna. “Hablan de nuestras vidas personales. También somos amigos íntimos fuera del fútbol. Hemos hablado del Mundial, pero hay muchas otras cosas que quedan entre nosotros.  Nos apoyamos y sabemos que los dos queremos estar allí. Sería genial vivirlo juntos; crecer, jugar y ahora compartir equipo es una gran historia para nuestras familias».

    Scally añadió: «Nunca damos un día por sentado. Disfrutamos del campo, del vestuario, del viaje diario en coche, porque sabemos que no durará para siempre».

    Ambos luchan por un puesto en el Mundial. Scally es un fijo en el Gladbach y ya suma 150 partidos con el club. Aun así, les esperan semanas de nervios mientras aguardan la decisión que marcará su verano y, en cierto modo, el rumbo de sus vidas.

  • Gio Reyna, USMNTGetty

    Una respuesta muy esperada

    En marzo, preguntaron a Pochettino sobre la convocatoria de Reyna a la selección estadounidense para los amistosos contra Bélgica y Portugal, a pesar de su escaso tiempo de juego. El técnico consideró la decisión útil y necesaria.

    «Es un jugador con mucho talento y sabemos lo que puede aportar a la selección», afirmó el seleccionador de la USMNT. «Puede rendir con nosotros. Tiene un talento especial y, aunque no juegue mucho en su club, darle una oportunidad nos será útil».

    Ahora, en mayo, la decisión final se acerca: el 26 de mayo la selección estadounidense anunciará en Nueva York su lista para el Mundial. Aún no hay confirmaciones y Reyna no es la excepción; está a la espera de esa llamada, igual que todos.

    Si llega, esa llamada responderá a una pregunta de años: si su talento basta para compensar su falta de ritmo, si su reciente gol recordó a Pochettino lo que puede aportar y, sobre todo, si por fin jugará el Mundial que persigue desde niño.

    «A nivel individual, sigo buscando simplemente mejorar cada día», dijo. «Eso es lo único que realmente se puede hacer».

    Por ahora no tiene todas las respuestas, pero pronto las tendrá.

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