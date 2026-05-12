«Quiero estar allí»: ¿Ha hecho Gio Reyna lo suficiente para ganarse un puesto en la selección estadounidense para el Mundial? Ni siquiera él sabe la respuesta

Desde hace varios años, el debate sobre Gio Reyna sobrevuela el fútbol estadounidense y plantea más preguntas que respuestas. Es normal que divida opiniones. Reyna sigue siendo uno de los jugadores más talentosos de la selección, pero lleva tiempo sin oportunidades para demostrarlo con regularidad.

Por eso, las dudas crecen y parecen ineludibles, incluso para él.

El lunes le preguntaron sin rodeos: ¿cree que se merece ir al Mundial? Su respuesta fue tan compleja como la pregunta.

«Si digo que no, parece que no creo en mí; si digo que sí, suena arrogante», admitió. «Es difícil. Pero adoro al cuerpo técnico, a los compañeros y a la selección. Sea lo que sea, ocurrirá. Tengo muchas ganas de estar allí para marcar la diferencia y lograr algo grande con el equipo, pero la decisión no está en mis manos. Solo espero la convocatoria. Sería un honor».

Tiene razón: la decisión no está en sus manos. Depende del seleccionador de la USMNT, Mauricio Pochettino, y la respuesta llegará pronto. A pocos días del anuncio, lo único que puede hacer Reyna es esperar y aprovechar al máximo el tiempo que le queda.

«Nadie tiene el puesto garantizado», afirmó. «Es sencillo: quiero estar allí. Es un Mundial en casa y, claro, uno piensa en ello a menudo. Intento que no me consuma el día ni me estrese demasiado, pero está ahí en el fondo de mi mente, como seguro que les pasa a muchos otros jugadores, pero sí, quiero estar ahí, quiero representar a mi país, quiero darlo todo por el equipo».

«A nivel personal, sería fantástico hacer algo con la selección nacional», añadió. «La selección significa mucho para mí. He vivido momentos muy bonitos con este equipo en los últimos años. Así que, sí, nos encantaría estar allí. Queremos aportar algo al equipo y sería un sueño representar a mi país en el Mundial».