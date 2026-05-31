«Estoy orgulloso de haber hecho historia en el Milan, pero quiero abrir un nuevo capítulo en mi carrera», declaró Leao a la cadena de televisión portuguesa Sport TV.
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«Quiero empezar un nuevo capítulo»: la llegada de una superestrella abriría nuevas puertas al FC Bayern
«Me siento preparado para jugar en otra liga. He dado lo mejor de mí por el Milan, pero es hora de afrontar nuevos retos», añadió el delantero portugués.
Aunque su contrato con el Milan vence en 2028, sus palabras sugieren una salida este verano, sobre todo porque el club, quinto en la Serie A, se quedó fuera de la Champions. Como consecuencia, el club despidió a varias figuras, entre ellas el entrenador Massimiliano Allegri y el director deportivo Igli Tare.
Además, su cláusula de rescisión baja de 175 a unos 50 millones de euros, lo que atrae a varios clubes.
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Al parecer, las cosas se pusieron serias entre el FC Bayern y Rafael Leão el año pasado
¿Podría el precio relativamente bajo de Leao devolver al FC Bayern Múnich a la carrera? El pasado verano el campeón alemán ya mostró gran interés en el talentoso delantero. Según la revista «kicker», los directivos del FCB se reunieron con sus representantes.
Sin embargo, la operación se frustró poco después: Leao se habría enfadado por la repentina suspensión de las negociaciones, decidida por el director deportivo del Bayern, Max Eberl, quien barajaba otras opciones. Nico Williams, del Athletic de Bilbao, sonó fuerte, pero se quedó en España. Después el Bayern fichó a Luis Díaz, quien ayudó a ganar el doblete nacional y llegar a semifinales de la Champions con Vincent Kompany.
Leao se quedó en Milán y vivió una temporada irregular, por lo que, sumado a los desacuerdos del verano pasado, su regreso al radar bávaro parece poco probable. Aun así, el campeón alemán busca un nuevo delantero para este verano: un jugador versátil que compita con Díaz en la izquierda y respalde a Harry Kane en el centro. Por perfil, Leao encajaría, pero las desavenencias pasadas lo hacen poco probable.
Rafael Leão: ¿Manchester United o Turquía?
El Bayern se interesó en Anthony Gordon, pero el Barcelona lo fichó. También valoró a Yan Diomande (RB Leipzig) y Junior Kroupi (AFC Bournemouth), más caros que los 50 millones que costaría Leao.
En su despedida no reveló su destino preferido. Se menciona al Manchester United como opción principal, aunque Galatasaray y Fenerbaçe también le siguen.
El delantero lleva siete años en el Milan, que lo fichó en 2019 al Lille por casi 50 millones. Tras cuatro temporadas destacadas, especialmente la 2021/22, cuando aportó 21 puntos de gol y ayudó al Milan a ganar la liga, ya el año pasado se esperaba su fichaje por un grande de Europa.
Estos rumores ya surgieron antes, por lo que su renovación en 2023 se festejó como un gran logro. Tras un buen inicio de campaña, su segunda vuelta fue discreta: desde enero solo aportó tres goles o asistencias, y su bajo rendimiento contribuyó a que el Milan quedara fuera de la Champions.
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Rafael Leão: sus estadísticas en la temporada 2025/26
Partidos
31
Goles
10 asistencias
Asistencias
3