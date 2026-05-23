«Quiero confesar algo»: Pep Guardiola revela su mayor remordimiento en el Manchester City

Guardiola sorprendió a la afición el viernes al confirmar su salida este verano, tras una década de profunda transformación. Al repasar sus primeras decisiones como entrenador tras llegar a Mánchester en 2016, destacó la gestión inmediata con el veterano portero Joe Hart.

Hart fue descartado sin piedad en favor de Claudio Bravo tras una difícil Eurocopa, y solo jugó un partido de la previa de la Champions contra el Steaua de Bucarest antes de ser cedido.