Aston Villa y Chelsea han protagonizado un asombroso volumen de actividad en el mercado de fichajes en las últimas temporadas. La última ventana vio a Emiliano Martinez poner rumbo a Stamford Bridge en una operación de 7,5 millones de libras, después de la transferencia de 117 millones de libras de Morgan Rogers. A cambio, el Villa se aseguró a Nicolas Jackson por una cifra récord para el club de hasta 65 millones de libras, mientras Alejandro Garnacho llegó cedido con una obligación de compra condicional.

El desembolso económico entre ambos equipos ha sido enorme. Desde 2022, el Chelsea ha entregado al Villa 163,5 millones de libras, mientras que el conjunto de Midlands ha comprometido 102,5 millones de libras en la dirección opuesta, una cifra que podría alcanzar los 150,5 millones de libras si el movimiento de Garnacho se convierte en permanente. La enorme frecuencia de estas operaciones incluso ha levantado cejas entre otros ejecutivos de la Premier League, aunque no hay ninguna sugerencia de que se haya incumplido ninguna normativa financiera.