«¡Quiere ser la estrella!» - Neymar arremete con dureza contra el árbitro, mientras la estrella del Santos revela lo que dijo para ganarse la suspensión antes del enfrentamiento contra el Flamengo

Neymar no se anduvo con rodeos a la hora de valorar la actuación del árbitro, y sugirió que la actitud de este había imposibilitado la comunicación. El delantero afirmó que había sido objeto de un trato injusto, a pesar de haber sido víctima de repetidas faltas a lo largo del partido.

«Siempre es lo mismo», declaró Neymar a SporTV. «Es injusto. Sufrí una falta por detrás, innecesaria, al final del partido. No era la primera vez. Era la tercera o la cuarta. Solo fui a quejarme. Le dije: “¿Estás loco?”. Ya me habían sacado una tarjeta amarilla. En fin, Savio es así. Creo que se levantó un poco, como se suele decir, de mal humor, y entró en el partido así. Ni siquiera se podía hablar con él sin que te ignorara, dándote la espalda.

«Es el tipo de árbitro que quiere ser la estrella del partido, que tiene una gran falta de respeto hacia todos los jugadores. No fue solo conmigo. También fue con los jugadores del Remo. No quiere hablar, no quiere dialogar. Esto tiene que mejorar. Es el encargado del partido, el que tiene que dirigir todo. Y a veces nos quejamos, como es habitual en el fútbol, preguntamos por qué, cuestionamos. Tiene que saber cómo manejar eso. Si lo maneja de esa manera, se vuelve muy desagradable, muy irrespetuoso».