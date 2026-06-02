¿Quiere el Real Madrid que Vinicius Junior tenga un mal Mundial? La extraña situación del astro empeora

Las negociaciones para renovar el contrato de Vinicius, que vence en 2027, están en suspenso en el Real Madrid desde el Mundial de Clubes de julio pasado. El próximo Mundial de selecciones podría complicar la situación y frustrar una esperanza del club.

Si Vinicius brilla con Brasil, su poder de negociación subirá y otros clubes, atraídos por un fichaje asequible con solo un año de contrato, pujarán fuerte. Eso le permitiría elevar de nuevo sus exigencias salariales en Madrid.

Según As, el extremo pidió al principio 28 millones de euros anuales, pero luego rebajó su exigencia y buscó igualar los 14 millones de Kylian Mbappé. Todo apuntaba a un acuerdo inminente, incluso anunciado por el propio jugador.

Sin embargo, las conversaciones se paralizaron, en parte por el malestar de Vinicius con el entonces técnico Xabi Alonso: el brasileño no se sentía valorado. La llegada de Álvaro Arbeloa mejoró la situación, pero tampoco duró. Sin embargo, Arbeloa ya no está y todo indica que, a partir de la próxima temporada, José Mourinho ocupará el banquillo.