Se acerca el inicio del último año de contrato con los Blancos y, según el diario español «As», no habrá novedades hasta después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que empieza el 11 de junio.
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¿Quiere el Real Madrid que Vinicius Junior tenga un mal Mundial? La extraña situación del astro empeora
Las negociaciones para renovar el contrato de Vinicius, que vence en 2027, están en suspenso en el Real Madrid desde el Mundial de Clubes de julio pasado. El próximo Mundial de selecciones podría complicar la situación y frustrar una esperanza del club.
Si Vinicius brilla con Brasil, su poder de negociación subirá y otros clubes, atraídos por un fichaje asequible con solo un año de contrato, pujarán fuerte. Eso le permitiría elevar de nuevo sus exigencias salariales en Madrid.
Según As, el extremo pidió al principio 28 millones de euros anuales, pero luego rebajó su exigencia y buscó igualar los 14 millones de Kylian Mbappé. Todo apuntaba a un acuerdo inminente, incluso anunciado por el propio jugador.
Sin embargo, las conversaciones se paralizaron, en parte por el malestar de Vinicius con el entonces técnico Xabi Alonso: el brasileño no se sentía valorado. La llegada de Álvaro Arbeloa mejoró la situación, pero tampoco duró. Sin embargo, Arbeloa ya no está y todo indica que, a partir de la próxima temporada, José Mourinho ocupará el banquillo.
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Vinicius Junior y el Real Madrid: ¿qué pasaría si tuviera un mal Mundial?
Queda por ver si Vinicius aceptará la solución de Mourinho. La agitación que vive el club no ayuda a aclarar pronto su futuro; el domingo hay elecciones a la presidencia. El presidente, Florentino Pérez, admitió en TVE no saber si renovará: «Me gustaría que se quedara, es uno de los mejores del mundo».
Si el jugador, pieza clave de la Seleção dirigida por el exmadridista Carlo Ancelotti, tuviera un mal Mundial, el Real Madrid se vería beneficiado, pues no tendría que temer nuevas y elevadas exigencias salariales. En cambio, si se rompiera la relación y se buscara su venta este verano para evitar perderlo gratis en 2024, un mal Mundial rebajaría su valor de mercado y dejaría menos dinero para un sustituto.
En todo caso, el tiempo juega más a favor de Vinicius que del Real Madrid. Por ahora ambas partes quieren seguir juntas: según As, el entorno del jugador no descarta la renovación y su prioridad es quedarse en el club blanco.
El promedio goleador de Vinicius con Brasil es modesto
Vinicius, fichado del Flamengo en 2018 a los 18 años, ha completado una temporada correcta pero insatisfactoria. El Real Madrid acabó la 2024/25 sin títulos, y el propio Vinicius pasó algunos ratos en el banquillo con Alonso e incluso fue abucheado por su propia afición. En números, firmó 22 goles y 14 asistencias en 53 partidos.
En el Mundial, Vinicius integra el grupo de favoritos de Brasil, aunque la Canarinha no parte como principal candidata al título: la fase de clasificación fue floja y su plantel no tiene la profundidad de selecciones como Francia, España o Argentina.
Ha jugado 48 partidos internacionales y marcado nueve goles, un promedio bajo para su relevancia. El sábado pasado, en el amistoso 6-2 ante Panamá, Vini Jr. aportó un gol y una asistencia y reavivó la ilusión mundialista. El madridista marcó pronto y dio una asistencia; el sábado cerrará la preparación ante Egipto.
La Copa del Mundo arranca para Brasil el 12 de junio ante Marruecos, seguido de Escocia y Haití.
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¿Está haciendo Vinicius un buen Mundial? Sus números internacionales hasta ahora.
Debut internacional
11 de septiembre de 2019 (0-1 vs. Perú, amistoso)
Partidos internacionales
48
Goles
9
Asistencias
9
Grandes torneos
Copa América 2021 (4 p., 0 g., finalista), Mundial 2022 (4 p., 1 g., cuartos), Copa América 2024 (3 p., 2 g., cuartos)