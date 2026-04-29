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Poch replacement GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

¿Quién sustituirá a Mauricio Pochettino al frente de la selección estadounidense tras el Mundial? Argumentos a favor de Jürgen Klopp, Michael Bradley y otros

USA
M. Bradley
J. Klopp
P. Matarazzo
FEATURES
Analysis
J. Marsch
P. Guardiola
B. Callaghan
J. Curtin
Major League Soccer
Nashville SC
Nueva York Red Bulls

El futuro del argentino tras el Mundial aún es incierto, por lo que GOAL analiza posibles sucesores si decidiera dejar el cargo.

El futuro de Mauricio Pochettino al frente de la selección estadounidense tras el Mundial aún es incierto. 

No hay acuerdo de renovación y, aunque el argentino —que ha dirigido al Tottenham, al PSG y al Chelsea— ha insinuado que podría quedarse, sus coqueteos públicos con la Premier League durante el último año ponen en duda su futuro a largo plazo en la Federación Estadounidense de Fútbol.

Su contratación fue un golpe de efecto para el torneo más relevante en la historia de la Federación Estadounidense de Fútbol. Es carismático, está cualificado y es inteligente. Probablemente conformará una selección bien gestionada y competitiva que dejará buena imagen en casa.

Si se va, EE. UU. buscará un nuevo seleccionador a finales de verano. Hay buenos candidatos: B.J. Callaghan, con experiencia previa, y figuras como Jürgen Klopp o Pep Guardiola, sorpresas mayúsculas. Pero en el fútbol ya se han visto sorpresas mayores.

Mientras las dudas crecen y los rumores corren, GOAL repasa a los candidatos más probables para reemplazar a Pochettino.

  • Nashville SC v Inter Miami CF - CONCACAF Champions Cup 2026Getty Images Sport

    B.J. Callaghan, Nashville SC

    Los aficionados de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) recuerdan con cariño la etapa de B.J. Callaghan. Fue un periodo extraño: los siete partidos que dirigió se vivieron como una transición. Gregg Berhalter se había marchado temporalmente y la USMNT buscaba un seleccionador.

    Callaghan, entonces asistente de Berhalter, mantuvo el invicto, ganó cuatro partidos y conquistó la Liga de Naciones de la CONCACAF 2023, convirtiéndose en el primer técnico de la USMNT desde 1934 en vencer a México en su debut.

    Aunque no obtuvo el cargo definitivo, su éxito llamó la atención del Nashville SC. Desde entonces ha ganado la Open Cup 2025 y mantiene al equipo entre los mejores del Este. Si el objetivo es construir el programa con alguien que conozca su funcionamiento interno, Callaghan es el hombre indicado.

    • Anuncios
  • Jurgen Klopp LiverpoolGetty

    Jürgen Klopp, Red Bull Global

    En 2024, Matt Crocker llamó primero a Jürgen Klopp para contratar un nuevo entrenador. Klopp rechazó la oferta porque necesitaba un descanso tras dejar el Liverpool y no sabía si volvería a entrenar. Desde entonces, dirige el fútbol global de Red Bull y parece cómodo en el cargo.

    Aun así, es poco probable que regrese a Inglaterra o Alemania, y España sería una sorpresa. Con todo respeto a otros países, solo quedaría dirigir una selección. Parece el candidato ideal para Alemania, pero Julian Nagelsmann ya hace un buen trabajo al frente del equipo. Tras la firma de Thomas Tuchel con Inglaterra, el puesto de seleccionador de Estados Unidos podría ser el más atractivo tras el Mundial.

  • New York Red Bulls v New England RevolutionGetty Images Sport

    Michael Bradley, Red Bull Nueva York

    De todos los candidatos, Bradley es la opción más lógica. Es casi un hecho que algún día será seleccionador de la USMNT. Jugó a alto nivel y capitaneó al equipo en 48 ocasiones. Además, su padre, un entrenador de gran talento, dirigió a la selección estadounidense durante cinco años.

    Sin embargo, quizá sea un ciclo demasiado pronto para el actual entrenador de los New York Red Bulls. Parece que Bradley aún está dando sus primeros pasos. Los Red Bulls practican un fútbol bonito, son jóvenes, expresivos y muy ofensivos. Se nota que el técnico se forja a imagen y semejanza del club. Sin embargo, aún está experimentando: lleva solo tres meses como técnico profesional a tiempo completo en la máxima categoría. Todavía tiene mucho que aprender y varios sistemas que dominar. ¿Bradley dirigiendo a Estados Unidos en 2030? Es posible, pero por ahora parece más probable que termine en un club europeo, quizá el Leipzig, antes que en la selección.


  • Charlotte FC v Philadelphia UnionGetty Images Sport

    Jim Curtin, independiente

    Hay que reconocerlo: Jim Curtin, exentrenador del Philadelphia Union, no es un fichaje llamativo, pero sí una apuesta muy sólida.

    Dirigió a Filadelfia durante una década, moldeó grandes talentos y mantuvo al equipo competitivo pese a constantes cambios. Ganó el Supporters' Shield 2022 y llegó a cinco finales, aunque su palmarés global puede parecer escaso. Además, sabe armar un equipo y sacar lo mejor de los talentos. Eso cuenta.

  • Pellegrino Matarazzo-real sociedad-coach-202601(C)Getty Images

    Pellegrino Matarazzo, Real Sociedad

    Matarazzo podría ser el próximo gran entrenador estadounidense.

    Nacido en Nueva Jersey de padres italianos, no triunfó como jugador en Italia ni Alemania, pero encontró su vocación en los banquillos. Aprendió de Julian Nagelsmann en el Hoffenheim y, ocho años después, es uno de los técnicos más respetados de Europa.

    Ha realizado un trabajo notable con la Real Sociedad: la salvó del descenso en diciembre y la llevó a ganar la Copa del Rey en abril, además de acercarla a la clasificación europea, algo impensable hace seis meses. Veinte años después de fracasar como jugador, se convirtió en el único técnico estadounidense en ganar un título en las cinco grandes ligas.

    Su futuro parece ligado a los clubes, y la prensa española ya lo vincula con banquillos de mayor renombre, quizá incluso la Champions League. No es un candidato que se pueda descartar, y él no cierra puertas.

  • guardiola(C)Getty Images

    Pep Guardiola, Manchester City

    Guardiola es visto como la solución a casi todos los problemas del fútbol. ¿Tienes uno? Pon al mejor entrenador de la era moderna y lo resolverá. Sus logros en clubes son indiscutibles: gana y siempre aplica sus métodos, haciendo que todo parezca fácil.

    Sin embargo, hay un pero desde la óptica de la selección estadounidense: Guardiola necesita trabajar día a día sobre el césped, conversar horas con el plantel y pulir tácticas. Su genialidad reside en los detalles, y el fútbol de selecciones no siempre lo permite. Por eso no dirigirá a España —en parte por sus raíces catalanas— ni a otra gran selección europea. Si aceptara un combinado nacional, Argentina o Estados Unidos serían sus primeras opciones, aunque aún se duda de si brillaría en un rol más “laissez-faire”.

  • Canada v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Jesse Marsch, Canadá

    ¿No sería gracioso? Ya todos saben que Marsch creía que sería el seleccionador de la USMNT. De hecho, era el favorito hasta que Estados Unidos volvió a contratar a Berhalter en 2023. Marsch afirma que rechazó el Leicester en el último momento por el interés de la USMNT, solo para descubrir que el puesto ya no estaba disponible.

    Desde entonces ha criticado a la selección, a la Federación de Fútbol de EE. UU. y al país. Es uno de los técnicos más talentosos que ha dado Estados Unidos y posee el carisma para liderar una gran selección. En otro contexto habría obtenido el cargo sin problemas, pero quizá quemó demasiados puentes.