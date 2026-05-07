Gerrard, canterano y referente de Anfield durante 17 años, disputó 710 partidos, marcó 186 goles y conquistó la Liga de Campeones. En 2015, dejó el brazalete a Jordan Henderson y fichó por el LA Galaxy en la MLS.

El central holandés Van Dijk lo heredó en 2023 y llevó al equipo a ganar la Premier la temporada pasada. Cumplirá 35 años en julio y le quedan poco más de 12 meses de contrato.

Cuando se vaya, el cargo quedará libre. Liverpool deberá elegir al sucesor adecuado para continuar el legado de Gerrard, Ian Rush, Alan Hansen, Graeme Souness, Phil Thompson y Emlyn Hughes.