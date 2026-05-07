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¿Quién sucederá a Virgil van Dijk como próximo capitán del Liverpool? Los Reds ya tendrían al candidato ideal, con cualidades de liderazgo similares a las de Steven Gerrard
¿Quién seguirá los pasos de Gerrard, Souness y Hughes?
Gerrard, canterano y referente de Anfield durante 17 años, disputó 710 partidos, marcó 186 goles y conquistó la Liga de Campeones. En 2015, dejó el brazalete a Jordan Henderson y fichó por el LA Galaxy en la MLS.
El central holandés Van Dijk lo heredó en 2023 y llevó al equipo a ganar la Premier la temporada pasada. Cumplirá 35 años en julio y le quedan poco más de 12 meses de contrato.
Cuando se vaya, el cargo quedará libre. Liverpool deberá elegir al sucesor adecuado para continuar el legado de Gerrard, Ian Rush, Alan Hansen, Graeme Souness, Phil Thompson y Emlyn Hughes.
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Szoboszlai es candidato ideal para ser capitán del Liverpool.
Al ser preguntado sobre quién es el mejor candidato para ocupar ese puesto, el exlateral de los Reds Johnson —en declaraciones exclusivas a GOAL en colaboración con BetMGM— afirmó: «Ahora, teniendo en cuenta la plantilla y el once titular, creo que es Szoboszlai.
Lleva suficiente tiempo en el club como para conocerlo y entenderlo. Siempre da lo mejor de sí y ha jugado fuera de su posición para ayudar al equipo. Eso recuerda a Stevie: a veces sacrificaba su propio rendimiento por el bien del grupo.
«Tiene arrebatos y a veces molesta, pero es valiente, se preocupa y quiere ganar, así que no me importa».
¿Podrá el Liverpool evitar que el Real Madrid se haga con Szoboszlai?
Szoboszlai es candidato a suceder a Van Dijk, pero se desconoce si permanecerá en Anfield el tiempo necesario para ser capitán. Negocia un contrato hasta 2027-28.
Aún no hay prórroga y los rumores sobre el interés del Real Madrid no cesan. Las oportunidades de convertirse en un «galáctico» en la capital española no se presentan a menudo.
Al preguntarle si eso dificultaría que Szoboszlai rechazara una oferta en las próximas ventanas de fichajes, Johnson respondió: «Por supuesto. Los jugadores no lo comentan por respeto al club y a la afición, pero es normal que un club como el Real Madrid despierte interés, aunque el Liverpool también lo es y hay otros muchos.
Ojalá el Liverpool pueda retenerlo, pero a medida que se acerca el final del contrato o cuando equipos grandes que están rindiendo bien se interesan, te enfrentas a una competencia».
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El Ejército Rojo necesitará un sustituto adecuado para Van Dijk
Szoboszlai ha confesado su «amor» por el Liverpool desde que surgieron los rumores sobre el Real Madrid y reconoce que las comparaciones con Gerrard —tras heredar el mítico dorsal 8 en Anfield— son un «gran cumplido».
Aún no se sabe si portará el brazalete y logrará sus propios títulos. Quizá aparezca otro candidato o llegue un fichaje que suceda a Van Dijk como líder del equipo.