«¿Quién no querría jugar en el Real Madrid?». Gary Lineker cuestiona la «extraña» decisión de Liam Rosenior de sancionar a Enzo Fernández en el Chelsea

Lineker ha salido en defensa del centrocampista de 107 millones de libras, argumentando que mostrar interés por fichar por el Madrid es una ambición natural y no un desaire hacia el Chelsea. El comentarista también señaló una supuesta incoherencia en las medidas disciplinarias del club, ya que Marc Cucurella se libró de cualquier sanción por unos comentarios igualmente polémicos durante el parón internacional.

En el podcast The Rest is Football, Lineker dijo: «Me pareció un poco extraño [que Rosenior dejara fuera a Fernández]. No creo que dijera nada especialmente malo o perjudicial para el Chelsea. Básicamente solo dijo que le gustaría vivir en Madrid. Cucurella dijo algo similar sobre el Barcelona y no fue sancionado en absoluto. ¿Quién no querría jugar en el Real Madrid? No entiendo la sanción. Multadle si queréis castigarle y dejadlo dentro del club, pero no veo cómo os ayuda una sanción. Obviamente no supuso ninguna diferencia contra el Port Vale, pero me pareció un poco extraño».