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«¿Quién no querría jugar en el Real Madrid?». Gary Lineker cuestiona la «extraña» decisión de Liam Rosenior de sancionar a Enzo Fernández en el Chelsea
Rosenior toma medidas drásticas contra Fernández
El entrenador del Chelsea, Rosenior, adoptó una postura firme al dejar fuera a Fernández para la victoria en los cuartos de final de la FA Cup contra el Port Vale y para el crucial partido de la Premier League contra el Manchester City del próximo domingo. La medida disciplinaria se produjo tras las recientes entrevistas del jugador de 25 años, en las que admitió su incertidumbre respecto a su continuidad en el oeste de Londres más allá de la presente temporada. A pesar de que Fernández ha ejercido con frecuencia de capitán esta temporada, Rosenior insistió en que la dirección del club debía responder con firmeza ante el hecho de que se había traspasado una «línea cultural».
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Lineker defiende las ambiciones del Bernabéu
Lineker ha salido en defensa del centrocampista de 107 millones de libras, argumentando que mostrar interés por fichar por el Madrid es una ambición natural y no un desaire hacia el Chelsea. El comentarista también señaló una supuesta incoherencia en las medidas disciplinarias del club, ya que Marc Cucurella se libró de cualquier sanción por unos comentarios igualmente polémicos durante el parón internacional.
En el podcast The Rest is Football, Lineker dijo: «Me pareció un poco extraño [que Rosenior dejara fuera a Fernández]. No creo que dijera nada especialmente malo o perjudicial para el Chelsea. Básicamente solo dijo que le gustaría vivir en Madrid. Cucurella dijo algo similar sobre el Barcelona y no fue sancionado en absoluto. ¿Quién no querría jugar en el Real Madrid? No entiendo la sanción. Multadle si queréis castigarle y dejadlo dentro del club, pero no veo cómo os ayuda una sanción. Obviamente no supuso ninguna diferencia contra el Port Vale, pero me pareció un poco extraño».
La cultura del Stamford Bridge bajo la lupa
Rosenior ha dado prioridad a la disciplina del equipo para salvar una temporada turbulenta, a pesar de que Fernández ha aportado 12 goles y seis asistencias esta temporada. El entrenador insiste en que la sanción interna era necesaria para proteger la cultura del club, que está en proceso de evolución. Al explicar su decisión, Rosenior añadió: «Es decepcionante que Enzo hable así. No tengo nada malo que decir de él, pero se ha traspasado una línea en lo que respecta a nuestra cultura y a lo que queremos construir. Como persona y como jugador, le tengo el máximo respeto. Está frustrado porque quiere que tengamos éxito. En cuanto a la decisión, no se trata solo de mí ni de los directores deportivos. La propiedad y los jugadores estamos de acuerdo en nuestra decisión. La puerta no está cerrada para Enzo. Es una sanción. Hay que proteger la cultura y, en ese sentido, se traspasó una línea».
- AFP
Se acerca la cita en Wembley para los Blues
El Chelsea deberá afrontar sus próximos partidos de la Premier League sin su figura clave en el centro del campo, antes del crucial choque de semifinales de la FA Cup contra el Leeds United en Wembley. Rosenior se ve presionado para reintegrar a Fernández de forma eficaz, sobre todo teniendo en cuenta que el jugador tiene contrato hasta 2032. Si no se resuelve rápidamente esta tensión, podrían ponerse en peligro las aspiraciones del Chelsea de ganar títulos y intensificarse los rumores sobre un posible interés del Real Madrid este verano.