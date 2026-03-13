El campeón mundial y europeo Jürgen Klinsmann se plantea volver a entrenar a su antiguo club, el Tottenham Hotspur, que actualmente lucha por evitar el descenso en la Premier League. Así lo ha declarado en una entrevista con ESPN FC.
«¿Quién no querría este trabajo?». Jürgen Klinsmann se postula para un puesto en un club de la Premier League
«¿Quién no querría este trabajo? Es el Tottenham», declaró Klinsmann, que durante su carrera como jugador marcó 20 goles en 41 partidos oficiales con los Spurs en la temporada 1994/95.
El Tottenham ha perdido seis partidos oficiales consecutivos en las últimas semanas, el último de ellos el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid por 2-5. Aunque el entrenador Igor Tudor solo lleva un mes en el cargo, tras cuatro derrotas en cuatro partidos ya se está hablando de su destitución.
- Getty Images Sport
Tottenham: ¿Sucederá Klinsmann a Igor Tudor?
Klinsmann sería sin duda una de las opciones en la lista de posibles sucesores, pero «independientemente de a quién se elija, se necesita a alguien que pueda conectar emocionalmente con todos, que conozca el club, que sienta el club, que sienta a la gente».
Dado que el equipo ocupa el puesto 16 de la liga y solo tiene un punto de ventaja sobre el puesto de descenso, según Klinsmann hay que encontrar una solución rápida, y el técnico de 61 años se plantearía asumir el cargo como solución provisional hasta el final de la temporada.
Klinsmann, último seleccionador nacional de Corea del Sur
«Para salir de este lío, deben desarrollar un espíritu de lucha, uno realmente agresivo y desagradable, y eso solo se consigue a través de las emociones», afirma Klinsmann. «Por lo tanto, no se necesita un genio táctico ni nada por el estilo, sino alguien que consiga que todos se sumen al proyecto, que afronte estos partidos con actitud positiva y que convenza a todos de que corren el riesgo de descender a la Championship».
El propio Klinsmann lleva sin trabajo desde su interludio de un año como seleccionador nacional de Corea del Sur. Anteriormente entrenó al Hertha BSC, al Bayern de Múnich y a las selecciones nacionales de Estados Unidos y Alemania, con la que celebró el cuento de hadas del verano de 2006.
Los Spurs visitan el domingo al Liverpool FC, antes de disputar el partido de vuelta en casa contra el Atlético, seguido del duelo liguero contra el Nottingham Forest, que, al igual que el Tottenham, también se encuentra en plena lucha por evitar el descenso.
Jürgen Klinsmann: resumen de su trayectoria como entrenador
Equipo Periodo Alemania 2004-2006 Bayern de Múnich 2008-2009 EE. UU. 2011-2016 Hertha BSC 2019-2020 Corea del Sur 2023-2024