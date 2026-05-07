«¿Quién no la incluiría en su lista de deseos?»: la entrenadora del Chelsea, Sonia Bompastor, se pronuncia sobre los rumores de fichaje de Khadija Shaw

Bompastor se ha mostrado tranquila ante los rumores que sitúan a Shaw en el Chelsea. El contrato de la jugadora con el City vence en junio y se la vincula con los Blues, tres veces ganadora de la Bota de Oro.

En declaraciones a BBC Sport, Bompastor evitó confirmar un acuerdo, pero mostró plena confianza en el proyecto del Chelsea: «Confío en nuestras ambiciones. Toda gran jugadora quiere ganar la Liga de Campeones y competir al máximo nivel, y nosotros buscamos reforzar la plantilla con futbolistas de talla mundial».