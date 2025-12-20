Solo piensa en la edición de 2023 en Costa de Marfil, que fue pospuesta hasta enero de 2024 por razones climáticas pero aún así valió la pena esperar, ya que la nación anfitriona salió victoriosa después de cambiar de entrenador a mitad del torneo porque casi fueron eliminados en la fase de grupos. Créelo o no, la CAN 2025 podría ser igual de convincente, y Marruecos parece más que capaz de emular a Los Elefantes triunfando en casa.
Por supuesto, cuando el torneo comience el domingo, la mayoría de los ojos estarán firmemente puestos en Mohamed Salah, quien, después de su muy pública disputa con el entrenador del Liverpool, Arne Slot, está buscando finalmente poner sus manos en el trofeo después de haber sido subcampeón con Egipto en 2017 y 2021. Sin embargo, la superestrella de Nigeria, Victor Osimhen, tampoco ha ganado nunca el torneo y se puede estar seguro de que él y sus compañeros de equipo estarán decididos a compensar a sus fanáticos por no haberse clasificado sorprendentemente para la Copa del Mundo del próximo verano en Norteamérica.
La competencia va a ser intensa, eso sí. Varios equipos son más que capaces de llevarse el trofeo, como GOAL señala antes del inicio del torneo el domingo entre Marruecos y Comoras en Rabat...