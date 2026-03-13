¿Quién es Sergej Levak, el pequeño Milinkovic-Savić del Atalanta con estadísticas propias de un jugador de primer nivel?

El Atalanta se impuso a la competencia extranjera para fichar al centrocampista croata nacido en 2006, que había quedado libre tras finalizar su contrato con la Roma; los nerazzurri lo incorporaron al segundo equipo con el objetivo de que jugara con continuidad en la Serie C en el Sub-23 y hoy se ha convertido en un pilar del equipo de Salvatore Bocchetti, llegando incluso a ser convocado por Palladino para el partido contra el Udinese. Después de Dominic Vavassori —delantero, 8 goles, otro talento a seguir—, Levak es el jugador que más ha marcado en la liga con 7 tantos (ningún centrocampista ha marcado tanto como él en el grupo C).