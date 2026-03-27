¿Quién es Lautaro Di Lollo, la nueva promesa del Boca Juniors que podría dar el salto a Europa?

Su contrato con el Boca Juniors vence en junio de 2029; a día de hoy, su valor de mercado ronda los 8-10 millones de euros y está representado por la agencia Squadra Management Deportivo, una empresa argentina de representación que no cuenta con ningún jugador de la Serie A entre sus representados. Di Lollo, por su parte, gracias a los orígenes de su familia, también tiene pasaporte italiano, lo que podría facilitar su traspaso en caso de que hubiera ofertas concretas por parte de clubes de nuestra liga. Con Argentina solo ha jugado en categorías inferiores, llegando hasta la Sub-20 (también disputó el último Mundial de esa categoría con Mascherano como seleccionador), por lo que, en teoría, podría ser convocado por la selección de Rino Gattuso.