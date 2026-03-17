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River Plate v Libertad - Copa CONMEBOL Libertadores 2025Getty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traducido por

¿Quién es Ian Subiabre, la nueva estrella del River en el punto de mira del Inter?

El talento argentino ha llamado la atención del Inter, y no solo de este club: tiene ganas de jugar en Europa

La cantera de River Plate no da señales de detenerse y, tras los tan comentados talentos como Franco Mstantuono, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Claudio Echeverri (por citar solo algunos de los más recientes), hay un nuevo nombre que está surgiendo como la próxima estrella en la que han puesto los ojos los grandes clubes de Europa. 

Se trata de Ian Subiabre, extremo o segundo delantero nacido en 2007 que, según la prensa argentina, ha entrado en la lista de objetivos de fichaje del Inter para el próximo verano.

  • UNA FAMILIA DE DEPORTISTAS

    Ian Martin Subiabre nació en Comodoro Rivadavia (sí, el nombre de la ciudad recuerda al exjugador del Inter Exequiel Palacios, que jugaba en el Independiente Rivadavia en el momento de su fichaje), en la Patagonia, muy lejos de Buenos Aires, el 1 de enero de 2007. 

    Proviene de una familia de deportistas: su abuelo materno y su tío jugaban al fútbol en las ligas de la zona, mientras que su abuelo paterno era un boxeador aficionado que ganó 18 de los 19 combates disputados. Por último, su padre, Martín, cuando las ligas argentinas aún no se habían fusionado en una sola gran categoría, hizo una prueba con el River Plate y logró el ascenso a la segunda división con el CAI, equipo en el que también comenzó su hijo Ian.

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  • DESDE LOS 5 AÑOS EN EL PUNTO DE MIRA DEL RIVER Y LAS PRUEBAS EN ESPAÑA

    Fue precisamente esa prueba de su padre la que permitió a Ian Subiabre entrar en la cantera del River Plate, ya que desde los 5 años empezó a jugar al fútbol, llamando la atención de muchos clubes de las grandes ciudades. 

    La familia no podía permitirse un traslado a Buenos Aires, por lo que el fichaje se convirtió en pequeñas estancias, cada tres meses, con viajes en autobús que duraban hasta 24 horas. 

    En estos años también ha realizado varias pruebas en Europa, con el Villarreal y el Levante, que, sin embargo, decidieron no apostar por él.

  • El duelo argentino-chileno entre Messi y Alexis Sánchez

    Subiabre tiene orígenes y pasaporte tanto argentinos como chilenos, y debutó a nivel internacional precisamente con las categorías inferiores de Chile, aunque luego pasó a vestir la camiseta albiceleste gracias a la convocatoria de Pablo Aimar, uno de sus mayores admiradores. 

    Extremo ofensivo o segundo delantero, por sus características técnicas y aunque su ídolo sea Lionel Messi, recuerda al exdelantero del Inter, el chileno Alexis Sánchez. Al igual que el «Nino Maravilla» de los primeros años, su punto fuerte es el regate en espacios reducidos y una gran explosividad, pero puede y debe mejorar en la fase de definición. 

  • YA TITULAR

    Subiabre debuta muy joven con el River Plate en la temporada 2023/2024, tanto en el campeonato como en la Copa Libertadores. La temporada pasada empezó a ganarse un buen puesto en el equipo bajo las órdenes de Gallardo, pero es en esta temporada cuando se consolida como titular de los Millonarios. Tras un comienzo como suplente, desde que se convirtió en titular con Eduardo Codet en el banquillo ha sumado 1 gol y 2 asistencias en 3 partidos, partiendo desde la banda izquierda y llegando al fondo con su pierna izquierda, sin jugar con el pie contrario.

  • El Inter y la competencia de media Europa

    Representado por la agencia de Claudio Caniggia —aquien en Italia hemos admirado durante mucho tiempo en la Serie A con las camisetas del Verona, el Atalanta y la Roma—, hace tiempo que está en el punto de mira de varios grandes clubes europeos y, de cara al próximo verano, según informa la prensa italiana, además del Inter, que está muy interesado en el jugador, también están el Chelsea, el Arsenal, el Borussia Dortmund, el Atlético de Madrid e incluso la Juventus.

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