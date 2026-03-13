Goal.com
Quién es Gustavo Zabarelli: el «nuevo Kaká» del São Paulo que gusta al Milan y al Inter

Interés por el joven de la cantera brasileña: descubramos quién es.

Un nombre que empieza a sonar también fuera de Brasil. La nueva sensación del fútbol brasileño se llama Gustavo Zabarelli, un joven de 17 años (nacido en 2009) que está pasando por las categorías inferiores de su país, en el São Paulo.

Un jugador versátil, imaginativo, al que también se define como ecléctico y con un enorme potencial, en el que varios clubes europeos ya han puesto sus miras para superar una competencia feroz y hacerse con un talento considerado uno de los mejores de su generación en Brasil.

Pero vamos a descubrir algo más sobre este joven.

  • HAY MUCHOS EQUIPOS INTERESADOS EN ÉL

    El nombre de Zabarelli figura entre las promesas más interesantes de Brasil.

    Su perfil ha sido analizado con atención por numerosos clubes de toda Europa: desde el Barcelona hasta el Ajax, pasando por el Oporto, el Benfica y la Fiorentina, además de —según informan nuestros colegas de Il Giornaleel Inter y el Milan.

    Nacido el 9 de marzo de 2009, firmó su primer contrato profesional con el São Paulo en julio de 2025, con vencimiento fijado para 2028. Un detalle que no hay que pasar por alto y que confirma lo mucho que el club brasileño cree en el potencial del joven, ya seguido de cerca por todos los grandes clubes europeos.

  • CARACTERÍSTICAS

    ¿Qué tipo de jugador es Zabarelli, de 17 años?

    Un futbolista ofensivo, capaz de desenvolverse tanto como mediapunta como en la posición de tres cuartos, además de actuar como extremo ofensivo por la banda izquierda. Un poco delantero, un poco jugador capaz de moverse con habilidad en el centro del campo, una versatilidad que le reconocen la mayoría de los ojeadores y observadores.

    Un poco 11 y un poco 10, como demuestran también las imágenes que lo retratan con las categorías inferiores del Sao Paulo en su perfil de Instagram. Un perfil técnico que combina creación con imaginación y que está demostrando poseer cualidades importantes en la recepción entre líneas, en la inteligencia táctica y en el pase decisivo a sus compañeros.

    A Zabarelli se le confía la tarea de marcar el ritmo del partido con sus cualidades. Según algunas bases de datos e informes, tiene una gran limpieza técnica, una capacidad para no dar puntos de referencia y para leer los espacios en la zaga rival.

  • EL NUEVO KAKA' Y LA ITALIA

    No es casualidad que, dada la similitud de características y su trayectoria en las categorías inferiores del São Paulo, en su país, Brasil, se le haya comparado, por su talento y potencial, con un jugador emblemático como Kaká.

    Una comparación importante por las cualidades que ha demostrado de joven, pero que ofrece una clara interpretación del gran aprecio y confianza que el país siente hacia este talento verde y oro de diecisiete años. Pero más allá del interés de los clubes de la Serie A, Italia podría seguir formando parte del destino de Zabarelli: la FIGC lo está siguiendo con el objetivo de naturalizarlo (teniendo en cuenta su pasaporte italiano).

    Se hablará de ello cuando cumpla 18 años, en marzo de 2027, y pueda abandonar Brasil.

