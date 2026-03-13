Quién es Gustavo Zabarelli: el «nuevo Kaká» del São Paulo que gusta al Milan y al Inter

Un nombre que empieza a sonar también fuera de Brasil. La nueva sensación del fútbol brasileño se llama Gustavo Zabarelli, un joven de 17 años (nacido en 2009) que está pasando por las categorías inferiores de su país, en el São Paulo.

Un jugador versátil, imaginativo, al que también se define como ecléctico y con un enorme potencial, en el que varios clubes europeos ya han puesto sus miras para superar una competencia feroz y hacerse con un talento considerado uno de los mejores de su generación en Brasil.

Pero vamos a descubrir algo más sobre este joven.