La eliminación del Bodø/Glimt en los octavos de final de la Liga de Campeones no borra la trayectoria del equipo noruego, que durante la fase de grupos venció al Manchester City y al Atlético de Madrid, para luego eliminar al Inter en la doble eliminatoria de los play-offs (ganando tanto el partido de ida como el de vuelta en San Siro). Una señal de que en Noruega el fútbol está creciendo; por allí se apuesta mucho por los jóvenes talentos y lo que ocurrió durante el Vålerenga-Sandefjord marca un nuevo récord de la liga. En el equipo local, durante la primera jornada de la liga —allí la temporada acaba de empezar—, debutó un joven de quince años: se llama Gabriel Larsen Rajkovic, entró en los últimos minutos y estableció el récord de jugador más joven en jugar en la liga noruega, superando al actual capitán del Arsenal, Martin Ødegaard (que en su momento debutó con el Stromsgodset).
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¿Quién es Gabriel Larsen Rajkovic, el jugador de quince años del Valerenga que ha debutado en la liga noruega?
«NUNCA HE VISTO UN TALENTO ASÍ»
Rajkovic es un extremo que juega preferentemente por la izquierda, aunque es zurdo, pero también puede actuar por la otra banda y, en caso necesario, ha jugado incluso como delantero centro. Miembro de la selección noruega sub-15, también tiene pasaporte serbio por los orígenes de su padre, pero, por ahora, ha optado por jugar con el país donde nació; está considerado uno de los mejores talentos del mundo entre los chicos de su edad. Al final del partido, el entrenador del Vålerenga, Geir Bakke, comentó así el debut del joven de quince años: «No quiero decir nada que pueda generarle más presión, pero nunca he visto un talento mayor a esa edad. Y ya es un jugador de la Serie A».
EL PRÓXIMO PARTIDO DEL VALERENGA
Un nombre a tener en cuenta y a seguir de lejos, para ver cuánto protagonismo tendrá en los próximos meses: el próximo partido del Vålerenga está programado para el domingo 22 de marzo a domicilio ante el Rosenborg, un desplazamiento complicado en el que probablemente el joven Rajkovic, de quince años, volverá a quedarse en el banquillo; no se descarta, sin embargo, que, si fuera necesario, el entrenador lo vuelva a sacar en el transcurso del partido, como ya hizo en la primera jornada de la liga, con el objetivo de que uno de los mejores talentos de su generación acumule minutos.