¿Querría Khvicha Kvaratskhelia fichar por el Manchester United? Los «Diablos Rojos» reciben un consejo y una advertencia en el mismo mensaje sobre el posible fichaje de Matheus Cunha
Venta de Rashford: el Manchester United podría disponer de fondos para fichar a otro delantero
El United realizó una importante inversión para reforzar su línea de ataque durante el verano de 2025. Se incorporó a dos jugadores con experiencia en la Premier League al fichar a Cunha, procedente del Wolverhampton, por 62,5 millones de libras (83 millones de dólares), y a Bryan Mbeumo, arrebatado al Brentford en una operación inicial de 65 millones de libras (86 millones de dólares).
Este último ha marcado 10 goles y ha dado tres asistencias en su primera temporada en Manchester, mientras que el primero ha visto puerta en seis ocasiones y ha asistido a sus compañeros en dos ocasiones. Hay expectativas de que ambos den aún más de sí.
¿Podría ser, sin embargo, que los Red Devils busquen incorporar aún más potencia ofensiva cuando se abra otra ventana de fichajes? Necesitan a alguien que proporcione munición a jugadores como Benjamin Sesko, que ha cobrado vida con siete goles en sus últimas nueve apariciones.
Kvaratskhelia aportaría más regateo y velocidad por las bandas, y a sus 25 años aún no ha alcanzado su máximo nivel. El United podría disponer de fondos para fichar a otro extremo izquierdo si el Barcelona, uno de los grandes de La Liga, ejerce la opción de compra incluida en la cesión de Marcus Rashford.
¿Se insta al Manchester United a plantearse un asalto al mercado de fichajes del PSG?
Parker cree que un posible fichaje del PSG tiene mucho sentido. El exdefensa de los Red Devils, en declaraciones a GOAL en colaboración con Uudet Kasinot, afirmó: «¡Es increíble y sería un gran fichaje para el United, sin lugar a dudas!
«Podría ganar dos Champions League consecutivas, así que, ¿querrá venir al Manchester United? Puede que esté a gusto en el PSG, pero podría salir y decir que quiere ponerse a prueba en otra liga ahora que ha demostrado su valía en Francia. ¿Quiere hacer eso?
«Pero si lo miras, dirías que sí como fichaje para el United; además, es un adicto al trabajo. En esa banda izquierda, te da más calidad que Cunha, así que sin duda lo tendrías en el punto de mira».
¿Es feliz Kvaratskhelia en París?
Se ha insinuado que Kvaratskhelia —quien ayudó al PSG a conquistar un título europeo histórico la temporada pasada— se siente un poco inquieto en la capital francesa. Al parecer, ha sido objeto de críticas por parte de compañeros frustrados que le acusan de «jugar por su cuenta».
La superestrella georgiana también ha sido alineada en ocasiones por Luis Enrique en la banda derecha, y preferiría jugar en el lado opuesto del campo. Diversos informes afirman que el United tiene a Kvaratskhelia en el punto de mira.
El propio jugador, sin embargo, ha destacado lo feliz que es en el Parc des Princes. Recientemente declaró a Le Parisien: «Para mí, París es realmente extraordinaria. Aquí lo tienes todo y, sobre todo, es la ciudad del amor. Cuando el PSG se puso en contacto conmigo, pensé que mi mujer era la persona más feliz del mundo.
«Antes de que el PSG se pusiera en contacto conmigo, ella siempre decía: “Imagina que algún día jugáramos en el PSG, sería increíble quedarnos allí”. En mi opinión, creo que es muy difícil entrar ahí cuando hay grandes jugadores como [Lionel] Messi, Neymar y [Kylian] Mbappé. Me encanta todo de París. Cuanto más lo pienso, más aprecio lo respetuosa que es la gente allí».
¿Cuánto le costó Kvaratskhelia al PSG?
Aunque al United le pueda gustar Kvaratskhelia, cualquier acuerdo de traspaso no sería barato. El PSG pagó 70 millones de euros (60 millones de libras esterlinas/80 millones de dólares) cuando lo fichó del Nápoles, de la Serie A, en enero de 2025.
Desde entonces, ha conquistado la Ligue 1, la Liga de Campeones y la Supercopa de la UEFA, además de marcar 19 goles en 67 partidos. Si se pusiera en el mercado, se desataría una pugna por su fichaje. Si eso ocurriera, entonces —como insinuó Parker— se plantearía la cuestión de si Old Trafford es el destino adecuado para él.
