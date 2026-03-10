Getty/GOAL
«¡Quería un jacuzzi a los pies de la cama!» - Se desvela el peligroso y fallido proyecto de mansión de Cristiano Ronaldo en Manchester
Ronaldo adquirió el gusto por la buena vida en Inglaterra.
Ronaldo fue una estrella en ascenso durante su etapa inicial en Old Trafford, donde los grandes equipos de la Premier League le proporcionaron la plataforma sobre la que construir su estatus de mejor jugador de todos los tiempos. Ganó la primera de sus cinco coronas de la Liga de Campeones y varios Balones de Oro mientras trabajaba a las órdenes de Sir Alex Ferguson en Manchester.
Fue por esa época, a medida que su estatus mundial y su sueldo aumentaban, cuando Ronaldo adquirió el gusto por la vida lujosa. Ahora tiene el contrato más lucrativo del fútbol mundial en el Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí, que le reporta cerca de 500 000 libras al día, y es propietario de un jet privado valorado en 61 millones de libras (82 millones de dólares).
Ronaldo quería construir una mansión épica.
Mientras ampliaba su colección de propiedades y supercoches, Ronaldo quería construir una mansión épica en el noroeste de Inglaterra. Su amigo íntimo Antonio Salvador, que más tarde se convertiría en presidente del Sporting de Braga, le presentó al renombrado arquitecto portugués Eduardo Souto Moura.
El proyecto nunca se llevó a cabo, por varias razones, y Souto Moura contó a Público todo sobre sus conversaciones con Ronaldo, en las que CR7 se tomaba descansos regulares para entrenar y hacía algunas peticiones extrañas.
Dijo: «Me recomendó un amigo suyo, un contratista [Salvador] que más tarde se convirtió en presidente del Braga, y que le dijo a Ronaldo que yo había construido el estadio del Braga. Me preguntó si quería construir la casa de Ronaldo y le dije que sí.
«Me reuní con él. Fui a Manchester. Cogí un avión, fui allí y le pregunté: "¿Cómo quieres la casa, etcétera?". Las cosas habituales. Pero él es un tipo único. Me impresionó porque interrumpía la conversación cada 15 minutos porque iba a entrenar. Entiendo a Ronaldo, eso es el resultado de un esfuerzo titánico.
»Pero la casa no se construyó porque había comprado un terreno con una gran superficie, pero la casa era tan grande que habría que talar 16 alcornoques. Le dije: "No voy a talar alcornoques. Tendremos que cambiar de terreno". Se enfadó con el agente y me dijo: "Me voy al Real Madrid y no voy a construir una casa"».
Se revelan algunas de las extrañas peticiones de Ronaldo en materia de construcción.
Souto Moura añadió algunos detalles curiosos que Ronaldo esperaba ver incluidos en su lujosa residencia: «Quería un jacuzzi a los pies de la cama, y yo le dije: "No, te ahogarás; te despertarás aturdido y te caerás en el jacuzzi". Había cosas que no estaba dispuesto a hacer, así de simple. Él lo entendió y se rió.
«Aún no era una gran estrella; era alguien con quien se podía hablar. Y tenía una obsesión con la familia, era una comunidad. La casa tenía 10 dormitorios... Pero fue una buena experiencia, la relación que tuve con él».
Ronaldo dispuesto a vender una propiedad frente al mar en Portugal por 25 millones de euros.
Ronaldo no ha tenido mucha suerte con las nuevas construcciones. Las obras de una impresionante propiedad frente al mar en su país natal han concluido tras casi seis años de esfuerzo. Según la revista Semana, dicha mansión está valorada en 25 millones de euros (22 millones de libras esterlinas/30 millones de dólares), lo que la sitúa «entre las viviendas privadas más caras de Portugal en la actualidad».
La casa está construida en un «exclusivo enclave residencial» a solo 200 metros del océano. Sin embargo, el medio de comunicación portugués V+ Fama ha afirmado que Ronaldo y su futura esposa, Georgina Rodríguez, podrían no mudarse nunca a ella.
Según informan, CR7 «podría celebrar su boda en la propiedad, en lo que sería otro giro sorprendente, antes de deshacerse de ella». Se dice que Ronaldo está preocupado «por la falta de privacidad que le ofrece».
La mansión en cuestión cuenta con «dos piscinas, un garaje diseñado para albergar hasta 20 coches y unos interiores con acabados suntuosos». Dispone de «una amplia gama de comodidades, desde piscinas cubiertas y al aire libre hasta un gimnasio, un spa, un cine privado y amplios jardines».
Se dice que cuenta con «los materiales más caros del mercado, como mármol italiano y grifos de oro macizo, y accesorios exclusivos como un mural de Louis Vuitton diseñado especialmente para ellos». Ronaldo podría descartar la propiedad como otro experimento fallido, al igual que su propuesta del «jacuzzi a los pies de la cama».
