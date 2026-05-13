El United ha vuelto a la élite y Mbeumo está eufórico. El delantero, fichado del Brentford por 65 millones de libras, ayudó a los Reds a acabar entre los cinco primeros de la Premier y a clasificar para la Liga de Campeones 2026-27.

En el pódcast Inside Carrington reconoció: «Estoy deseando que llegue. Sé que significa mucho para el club y la afición, así que habrá un ambiente increíble».