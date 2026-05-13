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«Quería ser el mejor jugador del mundo»: Bryan Mbeumo revela su ambicioso objetivo mientras el extremo de 65 millones de libras devuelve al Manchester United a la Liga de Campeones
Las noches europeas vuelven a Old Trafford
El United ha vuelto a la élite y Mbeumo está eufórico. El delantero, fichado del Brentford por 65 millones de libras, ayudó a los Reds a acabar entre los cinco primeros de la Premier y a clasificar para la Liga de Campeones 2026-27.
En el pódcast Inside Carrington reconoció: «Estoy deseando que llegue. Sé que significa mucho para el club y la afición, así que habrá un ambiente increíble».
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La ambición de Mbeumo de ser «el mejor del mundo»
Clasificarse para las competiciones europeas es un logro colectivo, pero Mbeumo admite tener aspiraciones muy audaces. El jugador de 26 años explica que su motivación es un antiguo anhelo de ver su nombre junto al de los mejores futbolistas de la historia.
«Siempre me dije que quería ser el mejor jugador del mundo, así que jugar este tipo de competiciones era algo que tenía muy presente», admitió Mbeumo. «Incluso, como has dicho, [cuando] empecé en ligas inferiores y en equipos modestos, siempre tuve ese objetivo en mente».
Un recorrido desde las divisiones inferiores
El ascenso de Mbeumo a la cima del fútbol inglés ha sido gradual, no repentino. Tras formarse en divisiones inferiores de Francia e Inglaterra, el internacional camerunés atribuye a sus humildes inicios la fortaleza mental necesaria para triunfar en un club como el United.
«Estoy muy orgulloso de mí, porque nunca fue fácil. Siempre trabajé duro, nunca olvidé mis metas y confié en mis habilidades. Seguiré esforzándome y estoy feliz por lo que viene».
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El impacto de Mbeumo en cifras
Mbeumo ha respaldado sus declaraciones audaces con un rendimiento impresionante sobre el terreno de juego. En su primer año en el United, ha marcado 10 goles en todas las competiciones —solo superado por los 12 de su compañero Benjamin Sesko— y ha dado tres asistencias.
Además de las cifras, Mbeumo ya ha dado grandes momentos a la afición del United, como un gol memorable ante el Liverpool. Con el club ya clasificado para la fase de grupos de la nueva Liga de Campeones, los diablos rojos confiarán en su seguridad para avanzar en la competición la próxima temporada.