«Quería proteger a mi compañero»: Rafael Leão se defiende tras ser expulsado por golpear a un rival, y Roberto Martínez lo respalda

El seleccionador de Portugal, Martínez, defendió a su estrella y calificó el incidente como una muestra de espíritu de equipo, no de indisciplina. Añadió que la alta intensidad del amistoso fue una lección útil de cara a la gira por Estados Unidos, México y Canadá.

«El fútbol está lleno de pasión. La reacción de Leão fue normal: quiso proteger a su compañero y eso muestra espíritu de equipo», afirmó en la rueda de prensa posterior al partido. «Claro, no debemos caer en la provocación. Lo que pasó es bueno, porque contra equipos sudamericanos surgen momentos así. Jugamos contra Colombia y estas cosas pueden pasar; debemos aprender de ello. Me gusta el gesto de querer ayudar a su compañero, pero debemos entender que en el fútbol hay que hablar con el balón y dejar que sean los otros equipos los que intenten provocarnos».

El incidente se originó tras un choque entre Joao Cancelo y Felipe Faundez, que llevó a Leao a dar un manotazo en la cara del defensa chileno Iván Román. Martínez confía en que las imágenes muestren que no hubo violencia real, pues las manos del jugador no subieron por encima de los hombros.