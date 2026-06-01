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«Quería ganar más», admite Bruno Fernandes, capitán récord del Manchester United, que aún sueña con el título de la Premier League
Fernandes repasa los títulos conquistados en Old Trafford
El capitán del United, Fernandes, admite que esperaba tener más medallas a estas alturas de su carrera en Manchester. El jugador de 31 años, reciente Jugador de la Temporada de la Premier League, ha ganado dos copas nacionales con el club, pero sigue ansiando los mayores trofeos del fútbol.
«Quería tener más; no es lo que esperaba para mí ni para el club», admitió a ESPN. «He vivido grandes momentos: llegamos a varias finales, algunas las ganamos, otras no. Mi objetivo siempre ha sido ganar las competiciones más importantes, incluida la Premier League. Ese sueño sigue vivo y espero lograrlo».
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A la caza de la élite de la Liga de Campeones
Tras una segunda mitad de temporada 2025-26 en la que resurgió, el United se aseguró el tercer puesto y garantizó su regreso a la Liga de Campeones. Para Fernandes, volver a la máxima competición europea es clave para el prestigio del club y para sus propias ambiciones como uno de los mejores centrocampistas creativos del mundo.
«Por supuesto, estar en la Liga de Campeones es lo más importante; es la competición en la que puedes enfrentarte a los mejores equipos de Europa», añadió Fernandes. «Quiero estar a ese nivel para jugar contra los mejores y demostrar que puedo estar a su altura».
El impacto de Michael Carrick
Gran parte del optimismo que se respira en Old Trafford se debe a Michael Carrick. El excentrocampista del United asumió el cargo de entrenador interino tras la marcha de Ruben Amorim en enero y se le confirmó en el puesto en mayo, tras ganar 12 de los 16 partidos que dirigió. Fernandes le atribuye el mérito de haber revitalizado una plantilla que antes buscaba su identidad.
«Aportó una energía muy positiva; estaba claro que era un momento de transición en el banquillo y eso siempre es difícil», explicó Fernandes. «Además, trajo nuevas ideas y un estilo de juego que ayudó a varios jugadores a recuperar su protagonismo. Los resultados lo demuestran. Esperamos seguir así».
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El legado histórico de Bruno
Fernandes ha pasado a la historia de la Premier League al batir el récord de asistencias en una temporada. El capitán del United sumó 21 asistencias en la temporada 2025-26, superando el récord que compartían Thierry Henry (2002-03) y Kevin De Bruyne (2019-20). Este hito lo consagra como el mejor creador de la liga.
Desde su llegada a Old Trafford en enero de 2020, el portugués ha mostrado gran consistencia. Ha jugado 327 partidos con el United, marcando 107 goles y dando 108 asistencias, y se ha convertido en el corazón del equipo.