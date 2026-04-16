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«Queremos muchísimo a nuestros hijos»: Victoria, esposa de Sir David Beckham, rompe su silencio sobre la disputa con su hijo Brooklyn
Victoria Beckham habla sobre las tensiones familiares
Victoria ha hablado por primera vez sobre la supuesta ruptura con su hijo mayor, Brooklyn. En una entrevista con el Wall Street Journal, la ex Spice Girl afirmó: «Siempre hemos amado tanto a nuestros hijos».
En declaraciones al Wall Street Journal, Victoria afirmó: «Siempre hemos querido mucho a nuestros hijos. Siempre hemos intentado ser los mejores padres posible. Llevamos más de 30 años expuestos al público y solo hemos querido proteger y querer a nuestros hijos. Eso es todo lo que quiero decir al respecto».
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Las polémicas declaraciones de Brooklyn en las redes sociales
En enero, Brooklyn publicó un extenso comunicado en Instagram que intensificó la supuesta disputa familiar. El aspirante a chef acusó a sus padres de intentar «arruinar» su relación con su esposa, Nicola Peltz, y sugirió que las muestras de afecto del clan solían estar vinculadas al mantenimiento de la «marca Beckham».
En la publicación, el joven explicó que habló porque sus padres «seguían acudiendo a la prensa» y añadió que su madre había «cancelado el vestido de Nicola en el último momento» y «bailó de forma inapropiada sobre mí delante de todos» en la boda.
Diferentes versiones de eventos nupciales
Las declaraciones de Brooklyn sobre el ambiente de la boda han generado versiones contradictorias entre los invitados. Brooklyn insistió en que su familia prioriza «la promoción pública y los patrocinios por encima de todo», pero algunos asistentes ofrecen otra visión de la supuesta tensión durante la ceremonia.
El DJ Fat Tony respaldó la versión de Brooklyn sobre un «baile incómodo» con su madre, mientras que el cantante Marc Anthony lo cuestionó, asegurando que esa narrativa «difícilmente era la verdad». Brooklyn también afirmó que, en casa de los Beckham, el amor familiar «dependía de cuánto publicaras en redes sociales».
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La postura de David Beckham ante las repercusiones
David Beckham, copropietario del Inter de Miami, aún no se ha pronunciado sobre la publicación de Brooklyn en Instagram. Durante una mesa redonda en Davos habló en general sobre la crianza y las redes sociales.
Al reflexionar sobre los desafíos de criar a los hijos en la era digital, la leyenda del Manchester United y de la selección inglesa recordó que «los niños pueden cometer errores». A pesar de las tensiones, tanto David como Victoria le dedicaron mensajes en redes con motivo de su 27.º cumpleaños en marzo, lo que sugiere un intento de dejar atrás la disputa pública.