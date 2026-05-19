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«¡Queremos llevarnos los trofeos a casa!» - Martin Odegaard hace una promesa llena de pasión mientras el Arsenal se sitúa a un paso de la gloria en la Premier League tras una ajustada victoria ante el Burnley
Los Gunners se acercan a la gloria
El Arsenal de Mikel Arteta dio un paso más hacia el título de la Premier League al vencer 1-0 al descendido Burnley en el Emirates Stadium. Kai Havertz marcó de cabeza en el 37’ tras un córner de Bukayo Saka, después de que Leandro Trossard acertara el poste. El triunfo deja al conjunto londinense cinco puntos por encima del Manchester City, que visitará Bournemouth a mitad de semana.
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Odegaard hace una promesa apasionada
Durante la vuelta de honor en su último partido en el Emirates, Odegaard declaró: «Estoy muy orgulloso. Ha sido una temporada increíble. Nos queda un partido importante y luego la final de la Liga de Campeones, y queremos llevarnos los trofeos a casa. Puedo prometeros a todos que lo daremos todo y seguiremos luchando hasta el final; con vuestro apoyo, estaremos preparados».
Arteta elogia la transformación del equipo
Esta victoria corona la evolución dirigida por Arteta, que ha convertido el Emirates en una fortaleza con 32 partidos sin encajar gol esta temporada.
Tras reflexionar sobre la trayectoria del club y agradecer el ruidoso apoyo de la afición, Arteta declaró: «Es una auténtica alegría ver la transformación y la aportación de cada uno para convertir este lugar en el más bonito para disfrutar y jugar nuestros partidos.
«Esta es el alma de este club de fútbol. Aseguraos de que cada vez que piséis este estadio tengáis la responsabilidad de mantener este nivel, porque para nosotros y para los jugadores supone una gran diferencia».
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A un paso de la victoria
El Arsenal será campeón de la Premier League si el City pierde puntos ante el Bournemouth, aunque su destino sigue en sus manos. Arteta debe preparar al equipo para visitar al Crystal Palace en Selhurst Park el domingo y asegurar el título con una última victoria. Después, buscará un doblete histórico: la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain en Budapest el 30 de mayo.