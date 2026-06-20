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USMNT column GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«Queremos levantar un trofeo al final de todo esto»: la selección masculina de fútbol de EE. UU. encuentra la banda sonora del Mundial en «Country Roads», mientras el coro de Seattle alimenta la fe en un verano mágico

Analysis
USA
World Cup
FEATURES
USA vs Australia
Australia
M. Pochettino
C. Richards

La selección masculina de fútbol de Estados Unidos avanzó a octavos de final, pero el coro de «Country Roads» en Seattle tras vencer a Australia podría recordarse como el instante en que la fe se consolidó.

SEATTLE —«Country roads, take me home»

La canción sonaba a todo volumen por los altavoces, y parecía que todo el país la cantaba. El partido se jugó en Seattle, una ciudad poco campestre, y nadie en el estadio quería irse a casa. Menos aún los jugadores de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, que dieron varias vueltas al campo disfrutando cada minuto.

Muchos señalaban las gradas, ansiosos por cruzar la mirada con sus familiares, que cantaban con ellos. Algunos se abrazaban, mientras que otros levantaban en volandas a miembros del cuerpo técnico. Weston McKennie, como suele hacer, se adelantó a toda velocidad, liderando varias vueltas al campo mientras miles de aficionados vestidos de rojo, blanco y azul entonaban una serenata a los vencedores.

En un Mundial hay pocos momentos así: una conexión única entre jugadores, aficionados y país, todos pendientes de la selección estadounidense.

Era la promesa de un Mundial en casa, el sueño de toda una vida. Tras la segunda victoria, el viernes, lo vivieron al ritmo de «Country Roads».

La victoria del viernes por 2-0 sobre Australia no se trató de cantar ni de bailar; tampoco se trató solo de ganar. En realidad, las escenas en Seattle giraron en torno a la fe: en este equipo, en este verano, en este deporte y, quizás, en este país.

Se trataba de conexión, y para quienes estaban en el estadio fue algo especial. Un momento y un recuerdo que todos los presentes guardarán para siempre.

«Aunque no sea estadounidense, después del partido me emocioné», declaró el seleccionador de la USMNT, Mauricio Pochettino. «Conectar con la gente es lo que queríamos».

«La afición estuvo increíble», añadió. «Su cálida acogida, su apoyo y sus celebraciones fueron muy emotivos. Los jugadores también se emocionaron. Fue una conexión perfecta entre la grada y el equipo».

El verano del equipo apenas comienza: ya están en octavos tras solo dos partidos, y cada uno ha dejado un recuerdo histórico.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El ambiente en Seattle

    Antes y después del partido, Seattle fue una fiesta. Las calles se llenaron de camisetas de todas las épocas: desde una vintage de denim de 1994 hasta modelos a rayas rojas y blancas. Abundaban las camisetas de Clint Dempsey, ídolo local, y el nombre «Yedlin» se repetía en modelos de la década de 2010. En un edificio sobre el estadio colgaba un cartel: «USA Roldan», homenaje a otro héroe de la ciudad.

    El viernes se vieron miles por todo el centro. Familias y peñas compartían Bloody Marys antes del pitido inicial. Los seguidores australianos, con canguros hinchables y entusiasmo desbordante, contagiaron a sus nuevos amigos estadounidenses y juntos brindaron con «shoey» ante la multitud.

    En un radio de una milla a cada lado, las calles estaban cerradas: música a todo volumen y gente festejando. Antes del partido, celebraron el momento; después, celebraron la victoria.

    Las cámaras de FOX mostraron parte del ambiente, pero no lo captaron todo. El ruido rodeaba un estadio que ya es una catedral del fútbol estadounidense, aunque no tanto de la USMNT, ausente por la preferencia local por el césped artificial.

    El viernes, el estadio —hoy llamado Lumen Field— se convirtió en el corazón de un recuerdo para la selección estadounidense. Todo empezó rápido: helicópteros sobrevolaban el recinto mientras los aficionados terminaban de cantar el himno nacional.

    «Ver los helicópteros sobrevolando el estadio es algo muy especial», dijo Folarin Balogun. «No lo necesitamos, pero nos da el último empujón de motivación para salir y darlo todo».

    Balogun y sus compañeros también dieron motivos para enloquecer. Cada uno de los dos goles locales —uno de Cameron Burgess y otro de Alex Freeman— provocó auténtica actividad sísmica. El volumen subió y bajó, pero los picos eran impresionantes y los valles apenas se notaban. La energía fue constante todo el partido y explotó tras el pitido final.

    • Anuncios
  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Una nueva banda sonora?

    Por ahora, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos no tiene una canción. En cambio, los argentinos siempre acaban coreando «Muchachos». Francia tiene su tema para recordar el Mundial de 2018. Los ingleses enloquecen con Oasis, y Escocia parece haber adoptado todas las melodías animadas durante su toma amistosa de Boston.

    ¿Podría «Country Roads» convertirse en el himno de la selección de Estados Unidos? ¿O al menos en la canción del verano?

    «Es solo cuestión de orgullo por el país», afirma el defensa Auston Trusty. «Creo que “Country Roads” es muy estadounidense. Imagínate escucharla en el estadio, con todos cantándola. Si eres de EE. UU., seguro la conoces. Todos celebran la victoria y tú sonríes junto a tus compañeros.

    «Es un sueño hecho realidad; no puedo describirlo, simplemente es increíble».

    Los aficionados ya corearon a pleno pulmón “Livin’ on a Prayer” de Bon Jovi y la famosa “Free Bird”. Pero, durante unos minutos, esa versión de “Country Roads” sonó diferente, y varios jugadores lo reconocieron.

    «Son mis hermanos», añadió Chris Richards. «Todos sabemos que ser estadounidense implica conocer “Country Roads”, así que la cantábamos juntos. Fue genial oír al público; la afición ha sido nuestro duodécimo jugador y, cuando necesitamos ese uno por ciento extra, siempre están ahí».

    En Seattle y en las redes sociales se nota que la confianza crece, y los jugadores lo perciben.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una creencia cada vez más extendida

    Pochettino ha repetido que cree en la posibilidad de que la selección de fútbol de Estados Unidos gane el Mundial. «Si no lo crees, no tiene sentido; esto es Estados Unidos y aquí no nos conformamos con ser segundos», afirma.

    En las últimas semanas, sus jugadores han repetido ese mensaje: creen que es posible. Sin embargo, la realidad es otra: nunca han superado los cuartos de final en la era moderna. Vencieron a Paraguay y a Australia, dos selecciones lejos del nivel élite, y sumaron dos triunfos consecutivos en Mundiales por primera vez en 96 años. La historia no apunta a que puedan levantar el trofeo.

    Pero eso ya no parece importar.

    El viernes, Zlatan Ibrahimovic, una de las voces más singulares del fútbol, apareció en FOX y afirmó que cree en la selección de Estados Unidos. Explicó sus razones: se trata del fútbol, pero también del momento final. Su confianza se basa en los goles, pero también en las canciones.

    «Si antes no creías, te lo repito: empieza a creer», afirmó. «Tienen a todo el país detrás, y con ese apoyo es difícil perder».

    Richards lo ve igual.

    «En cada partido queremos ganar», afirmó. «No es ridículo decir que queremos el título. Aún faltan muchos encuentros, y los afrontamos uno a uno. Queremos levantar el trofeo al final».

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Los próximos pasos

    Tras el viernes, quedó claro el camino hacia el trofeo. Estados Unidos lidera el grupo, así que el partido del jueves contra Turquía es casi intrascendente. Pochettino puede dosificar a los amonestados y dar descanso a Christian Pulisic, en recuperación.

    Después viajarán del Condado de Orange a la Bahía de San Francisco para los dieciseisavos. A partir de ahí, ¿quién sabe? Los jugadores creen que este podría ser un verano largo y los aficionados también lo empiezan a pensar.

    Si la racha sigue, habrá más noches como la del viernes. La victoria ante Paraguay enloqueció al país, pero algunos hablaron de casualidad. Derrotar a Australia demostró que no lo era. Como dice el dicho: dos veces es una coincidencia, tres veces es una tendencia. ¿Cómo puede el equipo mantenerla?

    «Al fin y al cabo, estás aquí por ti mismo, estás aquí por el equipo, pero estás aquí para cambiar el juego en Estados Unidos, la percepción del fútbol, la percepción del fútbol en Estados Unidos», dijo Trusty. «Oyes ese ambiente y sientes toda la energía del partido. Creo que, tanto para quienes ya son aficionados a este deporte como para quienes se están convirtiendo en aficionados al vernos jugar y al observar todo este ambiente en el Mundial, de eso se trata».

    Se aproxima la siguiente prueba, otro punto de inflexión en un verano que ya ha tenido dos. Y si eso ocurre, si se dan más pasos y se crean más recuerdos, podemos estar seguros de cómo sonarán.

    «Llévame a casa, caminos rurales».

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