Mientras varias estrellas de la selección masculina de Estados Unidos ya han cerrado sus movimientos este verano, todavía hay muchos estadounidenses que siguen valorando su futuro. Algunos podrían quedarse en sus clubes actuales, mientras que otros podrían buscar oportunidades en otro lugar antes de que se cierre el mercado de fichajes.
Por ahora, Gio Reyna ha recalado en el Estrasburgo. Sebastian Berhalter y Max Arfsten son ahora compañeros de equipo en el Middlesbrough. Diego Kochen consiguió su cesión lejos del Barcelona, mientras que Zavier Gozo está a punto de cerrar su fichaje por el Crystal Palace. Pero, ¿qué pasa con los demás? ¿Qué movimientos se pueden hacer en el futuro y cómo influirían los traspasos de algunas grandes estrellas en los planes de Mauricio Pochettino?
GOAL repasa cinco jugadores que tienen motivos para plantearse su futuro, ya sea a corto o a largo plazo.