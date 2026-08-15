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imago-sport-1077862085.jpgIcon Sportswire

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¿Quedarse o irse? Por qué Emma Sears, Mallory Swanson y otras estrellas de la selección femenina de Estados Unidos deberían considerar su futuro a nivel de clubes

FEATURES
EEUU
T. Rodman
M. Cooper
L. Heaps
C. Hutton
C. Bethune
S. Coffey
E. Sears
J. Shaw
M. Swanson
NWSL
WSL Serie Primavera

Con el Mundial acercándose, Emma Sears podría querer salir de Louisville, mientras Mallory Swanson y Claire Hutton deben valorar si los clubes de la NWSL en apuros ofrecen los entornos adecuados para sus futuros.

Los acuerdos y traspasos récord se convirtieron en la norma para las integrantes de la selección femenina de Estados Unidos en 2026.

Todo empezó con Trinity Rodman, para quien prácticamente se creó una regla a su alrededor. La «Regla de jugadora de alto impacto», conocida habitualmente como la «Regla Rodman», se introdujo para ayudar a los clubes de la NWSL a retener a jugadoras de élite como la estrella del Washington Spirit. Rodman acabó renovando con el Spirit con un contrato de más de 2 millones de dólares anuales, pese al interés de varios grandes clubes europeos.

Mientras Rodman siguió en la NWSL, otras jugadoras de la USWNT se movieron tanto hacia la liga como al extranjero. La delantera Cat Macario dejó el Chelsea para unirse al San Diego Wave en una operación récord de hasta 8 millones de dólares, mientras que la capitana de la USWNT, Lindsey Heaps, dejó el OL Lyonnes por el Denver Summit. Ambos movimientos representaron regresos a casa. Mientras tanto, la mediocentro defensiva de la USWNT Sam Coffey dejó los Portland Thorns por el Manchester City, en busca de experiencia en Inglaterra y de una oportunidad para completar su juego.

También hubo un movimiento significativo dentro de la NWSL, con las centrocampistas de la USWNT Claire Hutton, Croix Bethune y Ally Sentnor cambiando todas de club.

Ahora, con menos de un año para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 y con los mercados de fichajes empezando a cerrarse, todavía hay tiempo para que varias estadounidenses consideren sus opciones. Es un periodo crucial, especialmente porque la seleccionadora de la USWNT, Emma Hayes, ha insistido repetidamente en la importancia del rendimiento en sus clubes.

GOAL analiza a cuatro jugadoras que tienen motivos para pensar en su futuro, ya sea a corto o a largo plazo.

  • imago-sport-1077334287.jpgSports Press Photo

    Emma Sears

    Emma Sears tiene contrato con Racing Louisville hasta 2028, pero, según se informa, la extremo quiere salir. Sears ha desarrollado toda su carrera en la NWSL con Racing después de que el club la seleccionara procedente de Ohio State en el draft de 2024. Desde entonces, se ha convertido en la máxima goleadora histórica del equipo en temporada regular. Sears también es la única jugadora de la actual plantilla del club que recibe convocatorias con regularidad de la selección femenina de Estados Unidos, y está peleando por ganarse un sitio en la lista para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.

    Racing Louisville ha tenido problemas durante toda la temporada y es penúltimo en la clasificación con 17 puntos y un balance de 5-11-2. Sears suma cuatro goles y cuatro asistencias, igualando el liderato del equipo en goles y liderando a Racing en asistencias.

    Según se informa, varios clubes de la NWSL han mostrado interés en Sears, aunque Racing no está contemplando actualmente un traspaso a mitad de temporada y podría estar más abierto a una operación durante la postemporada. Pero, ¿a dónde podría ir? A Sears le vendría bien fichar por un equipo con extremos fuertes y centrocampistas creativas con las que asociarse. En Louisville, con demasiada frecuencia queda aislada en banda y, aunque sigue encontrando espacios para marcar y generar ocasiones, apenas está empezando a mostrar su potencial.

    Con el Mundial cada vez más cerca y el grupo de extremos de la selección femenina de Estados Unidos repleto de talento, desde Trinity Rodman hasta Alyssa Thompson, Sears necesitará justificar su papel. Encontrar el entorno adecuado a nivel de club podría darle la mejor oportunidad de lograrlo.

    • Anuncios
  • imago-sport-1080225225.jpgSports Press Photo

    Mallory Swanson

    Mallory Swanson juega al fútbol profesional desde que salió del instituto. Lleva años siendo una de las caras del ataque de la USWNT y empezó a hacerse un nombre cuando se convirtió, con 18 años, en la estadounidense más joven en marcar en un partido olímpico. Swanson ha ganado una medalla de oro olímpica y un título de la Copa del Mundo, alcanzando un nivel con el que las delanteras más jóvenes solo pueden soñar.

    Ahora, sin embargo, se encuentra en una situación interesante. Swanson ha regresado por completo al fútbol de clubes tras su baja por maternidad, pero juega en el Chicago Stars, el colista de la NWSL. Recientemente fue convocada para la concentración de la USWNT antes de dos partidos contra Brasil, lo que marcó su regreso a la selección por primera vez desde los Juegos Olímpicos de París 2024.

    Aunque todo el mundo espera volver a ver reunido a Triple Espresso antes de la Copa del Mundo, es difícil predecir si eso ocurrirá. Swanson podría beneficiarse de jugar en un club más fuerte, pero sus raíces están firmemente asentadas en Chicago junto a su marido, el jugador profesional de béisbol Dansby Swanson, y su familia en crecimiento. Las Stars llevan años sufriendo, e incluso los cambios en la plantilla, que incluyeron las incorporaciones de grandes talentos internacionales como Jordyn Huitema y Michelle Alozie, no han dado resultados.

    Swanson no está bajo la misma presión para cambiar de club que algunas de las otras jugadoras de esta lista. Sin embargo, con menos de un año para la Copa del Mundo, conviene tener en cuenta su situación a nivel de club. Si las Stars siguen teniendo dificultades, ¿podría jugar en un entorno diferente y más competitivo ayudar a Swanson a recuperar su mejor forma? Desde luego, es posible.

  • imago-sport-1080636705.jpgZUMA Press Wire

    Claire Hutton

    Claire Hutton estuvo en el centro de dos de los mayores movimientos del mercado invernal de la NWSL. La joven centrocampista dejó el Kansas City Current para fichar por Bay FC, mientras el Current también incorporó a Croix Bethune procedente del Washington Spirit. Bay FC pagó al Kansas City 1,1 millones de dólares por Hutton, mientras que el Current envió 1 millón de dólares en fondos de traspaso intraligero y de asignación a Washington por Bethune. La operación de Hutton fue una de las tasas de traspaso más altas entre dos clubes de la NWSL.

    Hutton se ha convertido en una de las jóvenes jugadoras en las que más confía Emma Hayes, recurriendo a ella de forma constante para dar un paso al frente en los grandes momentos. Comenzó su carrera profesional con el Current en 2024, con solo 17 años, después de representar a Estados Unidos en varias categorías inferiores. Desde entonces, se ha asentado en la selección absoluta e incluso ha llevado el brazalete de capitana.

    El traspaso a Bay FC era uno que Hutton quería y contaba con el apoyo de Hayes. También le ha permitido asumir un mayor control del centro del campo y seguir desarrollándose como líder. Sin embargo, la llevó de uno de los equipos más fuertes de la NWSL a un club situado cerca de la parte baja de la clasificación. En Kansas City, Hutton estaba rodeada de centrocampistas experimentadas y creativas como Lo’eau LaBonta y Ally Sentnor. En Bay FC, mucha más responsabilidad recae directamente sobre ella.

    Esa responsabilidad podría acabar convirtiendo a Hutton en una mejor jugadora, pero también tiene valor competir por títulos y exigirse cada día junto a compañeras de élite. Hutton tiene contrato con Bay FC hasta 2030 y parece firmemente metida en la pelea por un puesto en la lista para el Mundial, por lo que otro cambio de club antes del torneo parece especialmente improbable.

    Aun así, si Bay FC sigue teniendo dificultades, puede que con el tiempo tenga que decidir si liderar a un equipo en reconstrucción es el mejor entorno para la siguiente etapa de su carrera. Un traspaso al extranjero después del Mundial podría ofrecerle el próximo desafío que necesita.

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  • imago-sport-1081081520.jpgNurPhoto

    Jaedyn Shaw

    Jaedyn Shaw por fin parece sentirse como en casa. Ha necesitado un recorrido para llegar a este punto con Gotham FC y la selección de Estados Unidos. Desde su paso entre el San Diego Wave y el North Carolina Courage hasta pasar meses sin una convocatoria de Emma Hayes, Shaw ha necesitado tiempo para reencontrar su ritmo. Ahora, parece haberlo encontrado.

    Shaw se unió a Gotham FC en 2025 y ayudó al club a conquistar el campeonato de la NWSL ese mismo año. También se ha convertido en una opción versátil para Hayes en ataque, con capacidad para jugar como 9, 10 o extremo. Shaw es creativa con el balón y capaz de marcar incluso cuando solo se le concede la más mínima oportunidad.

    Shaw parece realmente feliz en Gotham y firmó una ampliación de contrato hasta 2029, así que hay pocos motivos para que cambie de aires ahora, especialmente cuando está jugando con confianza. La pregunta no es si debería marcharse antes del Mundial, sino si Europa podría convertirse después en el siguiente paso de su carrera. Por ahora, Gotham le da la estabilidad y la plataforma que Shaw necesita para mostrar a todo el mundo lo creativa y letal que puede llegar a ser.