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«Queda mucho camino por recorrer»: últimas noticias sobre el fichaje de Bruno Guimaraes por el Manchester United tras confirmarse la reunión sobre el centrocampista del Newcastle
Los Red Devils se ponen en contacto con el entorno del jugador brasileño
El Manchester United ha identificado a Guimaraes como su principal objetivo para liderar la transición en el centro del campo. El jugador de 28 años ha sido toda una revelación desde su llegada a la Premier League, y sus cualidades de liderazgo en St James' Park han llamado la atención de los responsables del Old Trafford.
El interés ha ido más allá del mero seguimiento, ya que informes procedentes de Brasil indican que el United está aprovechando las sólidas relaciones existentes con la agencia del jugador. El movimiento señala una clara intención de encontrar un sucesor a largo plazo para Casemiro, que abandonará el club al final de esta temporada.
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Romano confirma que se están manteniendo conversaciones de alto nivel
El experto en fichajes Fabrizio Romano ha confirmado que recientemente se celebró una reunión entre el Manchester United y los representantes de Guimaraes. Aunque este contacto supone un paso importante, Romano advirtió de que el acuerdo está lejos de cerrarse.
«Lo que puedo confirmar es que sí, que se celebró una reunión en las últimas semanas», declaró Romano en su canal de YouTube. «Ya tuvo lugar hace unas semanas entre los agentes de Bruno Guimaraes y el Manchester United. Es cierta la información procedente de Brasil.
Se celebró una reunión y el Manchester United mantiene una muy buena relación con la agencia. Bruno está representado por una de las agencias más grandes del mundo, por lo que es normal que los grandes clubes se reúnan con los mejores agentes. Eso es absolutamente normal. Pero desde esa reunión hasta llegar a un acuerdo sobre las condiciones personales, reunirse y fichar al jugador en verano, aún queda un largo camino por recorrer».
La firme postura del Newcastle respecto a su jugador estrella
Se espera que el Newcastle se resista a cualquier oferta por su capitán. Los Magpies consideran a Guimaraes el alma de su proyecto y se muestran reacios a perder a una pieza clave a manos de un rival directo de los cuatro primeros puestos, sobre todo teniendo en cuenta que su contrato sigue vigente hasta 2028.
«Para el Newcastle, es un jugador crucial», explicó Romano. «[Sandro] Tonali, Bruno Guimaraes... El Newcastle no se lo pondrá fácil a los clubes interesados, especialmente en el caso de estos dos jugadores, dos de los mejores en su posición».
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Posibles fichajes para el Manchester United
Aunque Guimaraes es uno de los principales candidatos para sustituir a Casemiro, los «Red Devils» mantienen abiertas sus opciones mientras evalúan varios perfiles. Según se informa, el club está siguiendo de cerca a otros jugadores de la Premier League, y nombres como Elliot Anderson, Carlos Baleba y Adam Wharton figuran en la lista de deseos del United.