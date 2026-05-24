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¡Que venga José Mourinho! Hansi Flick asegura estar «listo para enfrentarse a cualquiera», mientras el Real Madrid, rival del Barcelona en el Clásico, recurre al «Special One» en busca de inspiración para la lucha por el título de La Liga
Flick se muestra desafiante ante el regreso de Mourinho
Flick envió un mensaje claro a sus rivales tras los rumores de que Mourinho está a punto de regresar a Madrid. El técnico portugués es el favorito para suceder a Arbeloa en el banquillo del Santiago Bernabéu, lo que reavivaría la rivalidad del Clásico de principios de la década de 2010.
Al preguntarle por la posibilidad de medirse al ex técnico del Chelsea y el Manchester United, Flick respondió: «Sí, ¿por qué no? Es el entrenador del otro equipo y yo siempre estoy listo para enfrentarme a cualquiera».
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La derrota en Mestalla no ha logrado minar el ánimo
Tras perder 3-1 ante el Valencia en la última jornada, el entrenador del Barça, Flick, afirmó que la derrota no ensombrece el título ligero ya conquistado.
«Esta derrota no empaña nuestra temporada, que termina con el título. Aceptamos el resultado porque el Valencia mereció ganar; se jugaba más», explicó Flick. «Cometimos errores fáciles tras el 0-1 y ellos los aprovecharon para marcar», añadió.
Las distracciones del Mundial
Con el Mundial acercándose, Flick admitió que algunos jugadores ya piensan en el torneo. Ese enfoque podría explicar los errores inusuales en la última jornada, pero el entrenador lo entiende.
«Tenemos que entender que se acerca el Mundial y que eso es un sueño para cualquier futbolista. Es comprensible que los jugadores se hayan centrado un poco más en ese importante objetivo, y tengo que entenderlo», señaló Flick.
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Planificar el futuro
Con el título asegurado, la directiva del Barcelona se centrará en un verano de fichajes y ajustes tácticos. Flick sabe que la competencia se endurecerá si el Madrid confirma a Mourinho y quiere usar la pretemporada para mantener al Barça en la cima.
«Debo analizar lo que se puede mejorar», admitió Flick. «Algunas cosas no salieron bien hoy, pero la temporada fue buena, somos campeones y ahora nos tomamos vacaciones para prepararnos para la siguiente».