Flick envió un mensaje claro a sus rivales tras los rumores de que Mourinho está a punto de regresar a Madrid. El técnico portugués es el favorito para suceder a Arbeloa en el banquillo del Santiago Bernabéu, lo que reavivaría la rivalidad del Clásico de principios de la década de 2010.

Al preguntarle por la posibilidad de medirse al ex técnico del Chelsea y el Manchester United, Flick respondió: «Sí, ¿por qué no? Es el entrenador del otro equipo y yo siempre estoy listo para enfrentarme a cualquiera».