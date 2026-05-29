Sky informa que el Crystal Palace ve a Toppmöller como opción para reemplazar a Oliver Glasner, quien deja el club.
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¡Qué situación tan curiosa! ¿Será un entrenador alemán el sucesor de Oliver Glasner en el Crystal Palace?
Al parecer, el club de la Premier League ya negocia con Toppmöller. El técnico alemán, de 45 años y despedido en enero del Eintracht Fráncfort, aceptaría un nuevo reto. En semanas recientes se le vinculó con el Nápoles y el Wolfsburgo.
Si finalmente se hace cargo del recién coronado campeón de la Conference League, se dará una curiosa coincidencia. En Fráncfort, su primera experiencia como técnico principal en una liga top, reemplazó a Glasner en verano de 2023. El austriaco había dejado el SGE, con el que ganó la Europa League en 2022, tras la temporada 2022/23.
Menos de un año después, Glasner fichó por el Palace, ganó la FA Cup en 2025 y ahora la Conference League. En enero, con el equipo en crisis, anunció que no renovaría su contrato, que vence en junio. Su futuro sigue incierto, pues aunque sonó para el Bayer Leverkusen, el club alemán optó por Andoni Iraola, exentrenador del AFC Bournemouth, que busca un nuevo desafío.
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¿Dino Toppmöller dirigirá al próximo exequipo de Oliver Glasner tras el Eintracht Frankfurt?
Toppmöller, anterior segundo de Julian Nagelsmann en RB Leipzig y Bayern, había llevado al Fráncfort al sexto puesto en su primera temporada. Un año después lo metió en la Liga de Campeones al acabar tercero y, en la campaña pasada, iba camino de repetir acceso europeo.
Sin embargo, renunció en enero, con el equipo séptimo; su sucesor, el destituido Albert Riera, lo dejó octavo y fuera de Europa. Si fichara por el Palace, Toppmöller disputaría competiciones europeas la próxima temporada: el club, decimoquinto en la última Premier, accedió a la Europa League tras ganar la Conference.
Las etapas anteriores de Dino Toppmöller como entrenador jefe
Periodo
Club
Marzo 2013 - Enero 2014
SV Mehring (jugador-entrenador)
2014–2016
Hamm Benfica (jugador-entrenador)
2016–2019
F91 Dudelange
Julio-diciembre 2019
RE Virton
2023-enero 2026
Eintracht de Fráncfort