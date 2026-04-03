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«¡Que se haga todos los selfies que quiera!» - Thierry Henry defiende al «extraordinario» Rayan Cherki por burlarse del Arsenal tras la victoria del Manchester City en la Carabao Cup
Henry desmiente las acusaciones de falta de respeto de Cherki
Las repercusiones de la contundente victoria por 2-0 del Manchester City sobre el Arsenal en la final de la Carabao Cup se centraron en parte en las excentricidades de Cherki. El creativo centrocampista, que atraviesa un estado de forma sensacional, se ganó la ira de la afición del Arsenal por lo que muchos percibieron como arrogancia sobre el terreno de juego y celebraciones provocadoras tras el pitido final. Sin embargo, Henry cree que el ganador tiene todo el derecho a disfrutar del momento.
«Lo único que sé es que mi equipo perdió, él ganó y puede hacerse tantos selfies como quiera. Para mí, ni siquiera es tema de debate», declaró Henry aBetway. «Rayan es un jugador especial que hará cosas especiales. Lo tuve como compañero en la selección olímpica francesa y hará cosas que están fuera de este mundo».
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Se insta al Arsenal a adoptar la mentalidad de los «Invencibles»
Ahora que la Carabao Cup se va a Manchester, Henry ha animado al equipo de Mikel Arteta a dejar atrás la decepción y centrarse en las competiciones que quedan. Basándose en su experiencia durante la temporada 2003-04 de los «Invincibles», en la que el Arsenal sufrió reveses en las competiciones de copa en el espacio de una sola semana, Henry destacó la importancia de la fortaleza mental.
«He estado en esa situación cuando ganamos el triplete en el Barcelona. No conseguimos hacerlo con el Arsenal, pero la mentalidad siempre fue “un partido cada vez”», explicó Henry. «Es una competición que hemos perdido, ahora hay que intentar ganar la liga y ver qué se puede hacer en la Liga de Campeones y en la FA Cup».
El camino a seguir para el equipo de Arteta
Henry añadió sobre la final de la Carabao Cup: «El City tenía que dar una respuesta a lo que ha estado pasando en la Premier League, y lo hizo, por desgracia para nosotros. Ahora habrá que ver si el resultado tiene repercusiones en la lucha por el título o no. No estoy seguro de que las tenga.
«Es una competición que hemos perdido, ahora hay que intentar ganar la liga y ver qué se puede hacer en la Champions League y la FA Cup.
Vi a los jugadores hablando después del partido y estaban decepcionados. Nunca es fácil perder una final, pero hay que seguir adelante y asegurarse de que, cuando nos enfrentemos de nuevo al City en el Etihad, endereçamos el rumbo».
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Henry se defiende de que lo conviertan en chivo expiatorio
Henry también se refirió al escrutinio al que se enfrenta Martin Zubimendi, quien ha tenido dificultades para convencer a algunos sectores de la afición del Emirates desde su llegada. El francés pidió paciencia y señaló que incluso estrellas consagradas de la Premier League como Rodri se enfrentaron a dudas iniciales cuando llegaron a Inglaterra. Henry cree que las críticas son simplemente una consecuencia de jugar en un club que ocupa los primeros puestos de la tabla.
«A la gente le gusta hablar mucho de todo y de todos. Primero fue Bukayo Saka, luego Odegaard, después Gyokeres, el Chelsea, Cole Palmer, el árbitro, etc.», señaló Henry. «Zubimendi acaba de llegar a la liga, y recuerdo que cuando Rodri llegó por primera vez la gente tampoco estaba segura de él. Si no estás en lo más alto o en lo más bajo, no estoy seguro de que la gente hable de ti. Yo he pasado por eso, así que acepta las críticas y asegúrate de que, al final, puedas demostrar algo que demuestre que la gente se equivocaba».