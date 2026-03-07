Getty Images Sport
«¡Que se enfaden con quien haya fichado a Trent!» - Alexander-Arnold, destrozado por la prensa española por su descuido defensivo a pesar de la victoria del Real Madrid
El costoso error de Trent
El internacional inglés, que disputaba su octavo partido como titular en la máxima categoría del fútbol español desde su sonado fichaje este verano procedente de Anfield, fue el principal responsable del empate del Celta. Tras el gol de Aurelien Tchouameni que adelantó al equipo de Arbeloa, Alexander-Arnold no supo despejar un balón largo, lo que permitió a Willot Swedberg regatearle y asistir a Borja Iglesias para que este marcara a puerta vacía.
La prensa española emite un veredicto mordaz
Las consecuencias del error no se hicieron esperar, y el destacado diario español Marca encabezó las críticas con una evaluación mordaz del rendimiento del lateral derecho. Fueron especialmente duros en sus críticas, sugiriendo que el jugador de 27 años parecía completamente desbordado durante la crucial fase defensiva que condujo al gol del Celta.
«Un pase largo por encima de Trent fue todo lo que necesitó Williot para poner en evidencia al lateral menos defensivo de LaLiga», escribió el medio en su crónica del partido.
En un análisis mordaz, Marca escribió: «No se sorprendan por Alexander-Arnold. Siempre ha sido así. El propio Klopp lo dijo nada más dejar el Liverpool: "No he sabido enseñarle a defender". Cualquiera que vea habitualmente al Liverpool sabe que Trent no es precisamente un perro de presa defensivo; su fuerza reside en subir al ataque y distribuir el balón con sus exquisitos pases. ¿Pero defender? Olvídalo, como se demostró una vez más con el primer gol del Celta. La única pregunta es si no sabe cómo hacerlo o simplemente no quiere.
«Así que, si eres aficionado del Real Madrid, no te enfades con el lateral inglés si no te gustan sus actuaciones defensivas. En todo caso, enfádate con quien lo fichó».
La dualidad de la leyenda del Liverpool
Las críticas ponen de relieve el eterno debate sobre la capacidad defensiva de Alexander-Arnold frente a su excelente rendimiento ofensivo. Aunque sus centros y su visión de juego siguen siendo de talla mundial, los medios españoles parecen menos dispuestos a tolerar la fragilidad defensiva que en ocasiones ha lastrado su trayectoria en la Premier League, especialmente en una lucha por el título tan reñida.
Marca destacó su importancia en uno de los goles, diciendo: «Trent inició el ataque con un pase largo a Vinicius, que demostró ser más rápido que los centrales del Celta de Vigo. Golpeó el poste, que fue desequilibrado por Javi Rodríguez en el momento del disparo. Hubo un tiempo en que este tipo de acciones se consideraban faltas porque impedían un gol. El espíritu de la regla y todo eso. Tchouameni amenazó entonces desde lejos, obligando a Radu a realizar una buena parada, quien también hace paradas cruciales. En la siguiente ocasión, no pudo hacer nada ante un córner bien ejecutado. Trent lo sacó corto, Arda se giró, centró al borde del área y Aurelien lo colocó dentro del poste. 0-1».
La redención gracias a la magia de Valverde
Afortunadamente para el lateral derecho, sus errores no le costaron al Real Madrid dos valiosos puntos en la lucha por el título. Un dramático gol de Federico Valverde en el minuto 94, tras un rebote en el área iniciado en parte por un centro de Alexander-Arnold, aseguró que los blancos se colocaran a un solo punto del líder de la liga, el Barcelona, en lo más alto de la tabla.
La ajustada victoria mantiene la presión sobre el equipo de Hansi Flick, que hoy se enfrenta al Athletic Club, pero sirve como una severa advertencia para Alexander-Arnold. Aunque una victoria oculta muchos defectos, el «desconcertado» inglés aprendió rápidamente que en el Real Madrid cada tropiezo es analizado con precisión quirúrgica por unos medios de comunicación ávidos de perfección.
