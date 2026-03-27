¡Que salga Sam Kerr! El Chelsea ya no puede permitirse dejar en el banquillo a su delantera estrella tras su brillante actuación en la Copa de Asia

Llevando el brazalete de capitana de la selección anfitriona, Kerr marcó cuatro goles en seis partidos y las Matildas llegaron a la final del torneo, cerrando así una cuenta pendiente tras haber visto limitada su participación en el Mundial de 2023 en casa debido a una lesión en la pantorrilla. Ya entonces dejó destellos de su brillantez, sobre todo con un golazo contra Inglaterra en las semifinales, pero esta vez pudo demostrar de verdad de qué está hecha, ya que solo dos jugadoras en la Copa de Asia la superaron en goles.

En una temporada caracterizada en gran medida por la falta de acierto en el remate, Bompastor ha lamentado las lesiones a las que ha tenido que hacer frente su equipo, el Chelsea. Mayra Ramírez, que lideró la delantera de las Blues durante la mayor parte del año pasado, sufrió una lesión en el tendón de la corva durante la pretemporada que requirió cirugía y que podría dejarla fuera durante toda la temporada 2025-26. Catarina Macario, ahora a punto de fichar por el San Diego Wave en una operación que batirá récords, no ha jugado desde Navidad. Aggie Beever-Jones también ha sufrido pequeñas lesiones, lo que ha hecho que la fichaje de verano Alyssa Thompson haya jugado a menudo en una posición más central de lo que quizá le conviene, con Lauren James, otra jugadora que ha pasado tiempo en el banquillo, jugando también como falso nueve.

Pero Kerr ha demostrado en las últimas semanas que, tras haber regresado a principios de temporada de una baja por lesión de 20 meses, está en plena forma y lista para volver a ser la figura clave del ataque del Chelsea. Puede que su futuro no esté en el club, ya que hay informes que sugieren que abandonará el equipo este verano, pero lo que puede aportar en los dos últimos meses de esta temporada sigue siendo enorme.