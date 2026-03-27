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Italy v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

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¿Qué pasa si el Bosnia-Italia termina en empate al final de los 90 minutos? ¿Prórroga o penaltis? ¿Qué dice el reglamento?

Bosnia and Herzegovina vs Italy
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Copa del Mundo - Clasificación UEFA

El reglamento de los playoffs del Mundial en lo que respecta a la prórroga y los penaltis: los posibles resultados si el Bosnia-Italia terminara en empate al final de los 90 minutos.

Todo o nada: Italia se lo juega todo. El martes 31 de marzo de 2026, los Azzurri se enfrentarán a Bosnia-Herzegovina en la final de la repesca del Mundial, el último paso para volver a disputar una competición de la que nuestra selección lleva ausente desde 2014, tras haberse perdido las dos ediciones siguientes (Rusia 2018 y Catar 2022).

El equipo de Rino Gattuso saltará al campo en Zenica, en el estadio del rival, para conquistar una plaza en el Grupo B del Mundial, junto a Canadá, Suiza y Catar.

Pero, ¿qué pasa si el Bosnia-Italia termina en empate al final de los 90 minutos? ¿Se va a la prórroga o directamente a los penaltis? Esto es lo que dice el reglamento.

  • BOSNIA-ITALIA: EMPATE A 1-1 EN EL MINUTO 90: ¿PRÓRROGA O PENALTIS? EL REGLAMENTO

    Según lo establecido en el reglamento de los play-offs del Mundial, en caso de que al término del tiempo reglamentario del Bosnia-Italia el resultado fuera de empate, las dos selecciones se disputarían la clasificación en la prórroga, compuesta por dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si el empate persiste, el partido se decidirá en la tanda de penaltis, tal y como ocurrió en el Gales-Bosnia, que terminó 1-1 y se saldó con la victoria de Dzeko y sus compañeros en los penaltis tras la prórroga.

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