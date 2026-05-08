«¡Que paguen un euro de vez en cuando!» Toni Kroos opina sobre la renovación de una estrella del Bayern de Múnich

El contrato del austriaco en Múnich vence en 2027 y ambas partes negocian su renovación. Según Sky, Laimer pide 15 millones de euros al año; hasta ahora cobraba unos diez millones por temporada, primas incluidas.

Tras las costosas renovaciones de Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Dayot Upamecano y Alphonso Davies, el club quiere dejar claro, con Laimer como ejemplo, que ya no cumplirá todos los deseos de sus estrellas para retenerlas.

«Hay que poner en contexto las cifras que se mencionan: Konny es muy importante para el equipo y la imagen del club, trabaja mucho, pero no es Maradona», declaró el presidente Uli Hoeneß en DAZN.

Y añadió: «Lo que gana actualmente es algo que muy pocos clubes en Europa pueden ofrecer. No sé qué le han ofrecido concretamente Max (Eberl, nota del editor) y Christoph (Freund, nota del editor), pero seguro que no ha sido lo que sus representantes exigieron al principio».