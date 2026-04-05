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¡Que no se acerquen a José Mourinho! El Newcastle se aleja del «Special One», y la leyenda del club Chris Waddle explica por qué los aficionados no estarían contentos con un «1-0 cada semana»
El estilo de Mourinho resulta «desastroso» para Tyneside
A medida que aumenta la presión sobre Eddie Howe tras las dificultades del Newcastle para mantener la regularidad en la Premier League, los rumores se han disparado. El director ejecutivo, David Hopkinson, se negó recientemente a ofrecer a Howe garantías a largo plazo, lo que ha dado lugar a intensas especulaciones que vinculan al exentrenador del Chelsea, el Manchester United y el Tottenham, Mourinho, con un regreso al fútbol inglés.
Sin embargo, Waddle insiste en que el enfoque pragmático del técnico portugués chocaría con la identidad del club.
«Mira, respeto a José», declaró Waddle a Fruity King. «No se puede dejar de respetar a Mourinho por lo que ha hecho en el fútbol y los trofeos que ha ganado. Pero seamos sinceros, probablemente él mismo admitiría que sus equipos no son los más entretenidos. Se fija en los resultados y, en realidad, de eso se trata el fútbol, pero el Newcastle es un club que va más allá de eso».
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La sombra de Sir Bobby Robson
Mourinho siempre ha hablado con cariño de los Magpies, sobre todo por su estrecha relación con el legendario Sir Bobby Robson. A pesar de este vínculo emocional, Waddle sostiene que la afición de St James' Park exige un estilo concreto de fútbol «ofensivo» que ha sido el sello distintivo de sus entrenadores más queridos.
Dijo: «Los entrenadores que se recuerdan en el Newcastle United son Joe Harvey, Arthur Cox, Bobby Robson, Kevin Keegan y ahora Eddie Howe porque siempre jugaban al ataque. No mencionan a los demás entrenadores y puede que hayan hecho muy buen trabajo, no me malinterpretes, pero no mencionan a muchos de los demás entrenadores».
El exinternacional inglés añadió: «Mourinho fue al Tottenham y a los aficionados del Tottenham no les gustó mucho su fútbol porque esperan un fútbol entretenido y expansivo. Quieren ver espectáculo. Si te fijas en José Mourinho, te fijas en sus resultados, no en cómo los consigue. Creo que a los aficionados del Newcastle les costaría aceptar a Mourinho y su fútbol si el marcador fuera 1-0 cada semana».
Xavi, una apuesta «apasionante» pero arriesgada
Mientras que Mourinho representa el extremo defensivo del espectro, el exentrenador del Barcelona, Xavi, también se ha convertido en un candidato de primer orden.
Xavi, que sigue sin equipo tras dejar el Camp Nou en 2024, estaría en el punto de mira de varios clubes de primer nivel, incluido el Chelsea. Waddle reconoce el glamour que aportaría un fichaje así, pero se muestra escéptico sobre si las credenciales como entrenador del español se traducirían en los rigores de la Premier League.
Dijo: «Xavi sería un fichaje emocionante para el Newcastle United si Eddie Howe se marchara. Obviamente, fue un gran jugador. En cuanto a su faceta como entrenador, supongo que hemos visto cosas buenas y malas, pero, oye, creo que las expectativas serían altas».
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Ganarse al público del St James' Park
Para Waddle, el salto de La Liga o de la Liga Profesional de Arabia Saudí al noreste de Inglaterra supone un obstáculo importante que no se puede pasar por alto. Sugiere que los responsables del Newcastle deberían buscar un candidato con experiencia demostrada en la máxima categoría nacional, en lugar de limitarse a ir tras grandes nombres. Si finalmente se destituye a Howe, su sucesor se enfrentará a un reto inmediato: demostrar que comprende la cultura única del club.