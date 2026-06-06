¡Qué mala suerte! Lennart Karl, el desafortunado de este Mundial, se lesionó tras el entrenamiento de la selección alemana

En la selección nacional no suele haber sesiones de tiro a puerta tras el entrenamiento. Sin embargo, Nagelsmann explicó en la rueda de prensa de la convocatoria de la DFB que esos ejercicios son la razón por la que llevó a Estados Unidos a Jonas Urbig (22), compañero de club de Karl, como «portero de entrenamiento»: «Los jugadores quieren seguir chutando a puerta 45 minutos tras cada sesión; no siempre se les deja, pero a veces sí. Así que repartir la carga entre varios es útil. Por eso Jonas está aquí, y se lo ha ganado».

En este contexto, resulta amargo que el centrocampista del Bayern, Serge Gnabry, sufriera a mediados de abril una grave rotura de aductores durante un entrenamiento, lo que finiquitó su temporada y su sueño de jugar la fase final del Mundial.

Gnabry se lastimó durante un ejercicio de tiros, como explicó el entrenador del Bayern, Vincent Kompany: «Fue una gran desgracia. Ocurrió durante una tanda de penaltis. Nos sorprendió a todos».