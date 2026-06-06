Según el diario «Bild», tras el último entrenamiento oficial antes del partido de preparación para el Mundial contra Estados Unidos, coanfitrión del torneo, el sábado, Karl se quedó a entrenar más tiempo con otros jugadores.
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¡Qué mala suerte! Lennart Karl, el desafortunado de este Mundial, se lesionó tras el entrenamiento de la selección alemana
Tras el entrenamiento con la selección alemana, el delantero del Bayern se quedó trabajando en remates a puerta. En el último intento, sintió un pinchazo en los aductores y se dio cuenta de que se había lesionado. El vicecapitán Antonio Rüdiger (33) lo ayudó a retirarse al vestuario.
El seleccionador Julian Nagelsmann (38) lo confirmó en rueda de prensa: «Por desgracia, Lenny se ha lesionado hoy en el entrenamiento. Tendremos que esperar, pero no pintaba bien». Tras ser trasladado al hospital, la resonancia confirmó el diagnóstico: rotura de fibras que le excluye del Mundial.
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Al igual que Lennart Karl, Serge Gnabry también sufrió una lesión desafortunada.
En la selección nacional no suele haber sesiones de tiro a puerta tras el entrenamiento. Sin embargo, Nagelsmann explicó en la rueda de prensa de la convocatoria de la DFB que esos ejercicios son la razón por la que llevó a Estados Unidos a Jonas Urbig (22), compañero de club de Karl, como «portero de entrenamiento»: «Los jugadores quieren seguir chutando a puerta 45 minutos tras cada sesión; no siempre se les deja, pero a veces sí. Así que repartir la carga entre varios es útil. Por eso Jonas está aquí, y se lo ha ganado».
En este contexto, resulta amargo que el centrocampista del Bayern, Serge Gnabry, sufriera a mediados de abril una grave rotura de aductores durante un entrenamiento, lo que finiquitó su temporada y su sueño de jugar la fase final del Mundial.
Gnabry se lastimó durante un ejercicio de tiros, como explicó el entrenador del Bayern, Vincent Kompany: «Fue una gran desgracia. Ocurrió durante una tanda de penaltis. Nos sorprendió a todos».
La convocatoria de Alemania para el Mundial de 2026
Posición Jugador Club Dorsal Portero Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Portero Manuel Neuer FC Bayern de Múnich 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defensa Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defensa Nathaniel Brown Eintracht de Fráncfort 18 Defensa Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defensa Joshua Kimmich FC Bayern de Múnich 6 Defensa Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defensa Aleksandar Pavlovic FC Bayern de Múnich 5 Defensa David Raum RB Leipzig 22 Defensa Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defensa Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defensa Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defensa Jonathan Tah FC Bayern de Múnich 4 Defensa Malick Thiaw Newcastle United 24 Ofensivo Nadiem Amiri Mainz 05 20 Delantero Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Delantero Leon Goretzka FC Bayern de Múnich 8 Delantero Kai Havertz Arsenal 7 Delantero Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Delantero Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Ofensiva Jamal Musiala FC Bayern de Múnich 10 Delantero Leroy Sané Galatasaray Estambul 19 Delantero Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Delantero Florian Wirtz FC Liverpool 17 Delantero Nick Woltemade Newcastle United 11