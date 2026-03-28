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«¡Qué locura!» - Por qué Mohamed Salah no completará su sensacional regreso a la Roma
Un vínculo nostálgico con los Giallorossi
El vínculo entre Salah y la Roma sigue siendo increíblemente fuerte, casi una década después de que cambiara la capital italiana por Merseyside. Durante su etapa de dos años con los Giallorossi, de 2015 a 2017, el delantero se convirtió en uno de los favoritos de la afición y se consolidó como uno de los mejores talentos ofensivos de Europa. Ahora que su salida de Anfield es una realidad, los informes en Inglaterra sugieren que la Roma se encuentra entre las opciones que está barajando el jugador de 33 años. La idea de que Salah regrese al lugar donde comenzó su ascenso mundial es un sueño para muchos aficionados de la Roma, pero el paso del deseo sentimental a un contrato formal está plagado de complicaciones.
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Estrategia táctica bajo la dirección de Gasperini
Desde un punto de vista puramente deportivo, Salah sería un fichaje de ensueño para el esquema táctico de Gian Piero Gasperini. A pesar de la presencia de Matías Soule y del futuro incierto de Paulo Dybala, la inteligencia y la velocidad explosiva de Salah aportarían una ventaja devastadora al ataque de la Roma. Gasperini ya ha destacado anteriormente el «mismo lenguaje futbolístico» que comparten sus jugadores creativos, y Salah, sin duda, se desenvolvería a la perfección en un entorno así.
La barrera económica en el Olímpico
Aunque las noticias publicadas en los medios británicos han despertado el entusiasmo entre la afición de la Roma, las cifras económicas que se barajan sugieren que el fichaje es inviable. Según La Gazzetta dello Sport, el grupo propietario de Friedkin ha implantado un nuevo y riguroso marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del club. Un elemento central de esta nueva estrategia es un estricto límite salarial interno de 4 millones de euros por temporada para cualquier nuevo fichaje. Si se compara con los ingresos actuales de Salah en el Liverpool, que rondan los 20 millones de euros brutos al año, la «inmensa brecha» resulta imposible de salvar, por lo que La Gazzetta acaba calificando cualquier intento de fichar al egipcio como una «idea descabellada».
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La competencia de Arabia Saudí y la MLS
Mientras el Roma se debate con las cifras, los competidores internacionales están listos para lanzarse a por él. Según se informa, los equipos de la Liga Profesional Saudí Al-Ittihad y Al-Nassr están dispuestos a igualar o incluso superar el salario actual de Salah en el Liverpool. Los equipos de la Major League Soccer también podrían entrar en la ecuación, ya que el San Diego FC, equipo de expansión, ha mostrado un enorme interés en convertir a Salah en su fichaje estrella. Aunque el estilo de vida en Estados Unidos resulta atractivo, la distancia con respecto a su Egipto natal sigue siendo, según se informa, un inconveniente para un jugador que sigue profundamente vinculado a sus raíces.