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¿Qué les depara el futuro a Marcus Rashford y Robert Lewandowski? Hansi Flick se pronuncia sobre el futuro de la pareja del Barcelona tras ganar La Liga
Aplazar las decisiones sobre los delanteros clave
El Barcelona aplaza las decisiones sobre sus delanteros estrella. Tras ganar 2-0 al Real Madrid el domingo y asegurar el título, Hansi Flick habló con la prensa el martes. Elogió a Marcus Rashford y Robert Lewandowski por sus aportes clave, pero aclaró que las conversaciones formales se posponen hasta después de los tres últimos partidos. El técnico alemán afirmó: «Al final de la temporada, lo analizaremos todo. Entonces veremos qué pasa. Marcus nos ha dado mucho, tiene buenos números y le estoy agradecido».
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El dilema del traspaso definitivo de Rashford
Rashford ha renacido en su cesión del Manchester United con 14 goles y 14 asistencias. El Barcelona tiene una opción de compra. Tras la clave victoria del fin de semana, el delantero admitió: «No soy un mago, pero si lo fuera, me quedaría». No obstante, la directiva debe evaluar con calma si sus finanzas lo permiten, equilibrando ambición deportiva y realidad económica.
El futuro de Lewandowski pende de un hilo
Mientras el inglés tiene una opción de compra, Lewandowski se acerca al final de su contrato. El veterano, que cumplirá 38 años en agosto, interesa a Arabia Saudí y Estados Unidos. Esta temporada lleva 18 goles y cuatro asistencias en 43 partidos. En total, ha jugado 190 partidos con el Barcelona, ha marcado 119 goles y ha dado 24 asistencias. Flick, que ya lo entrenó, añadió: «¿Qué puedo decir de Robert? He ganado todos los títulos con los clubes en los que he estado con él. Estoy orgulloso de ser su entrenador. Debemos analizar la situación y ver qué pasa la próxima temporada».
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¿Qué le depara el futuro al Barcelona?
El Barcelona busca llegar a los 100 puntos esta temporada. «Nuestro objetivo son los 100 puntos», afirmó Flick. «Para lograrlo debemos ganar tres partidos. Ese es el reto para los próximos tres encuentros. Celebramos mucho, pero también podemos jugar bien». Flick, quien se comprometió con el club, confirmó su renovación hasta 2028: «Es un acuerdo muy bueno. Podemos llegar hasta 2028 y, si todo va bien, alargarlo un año más. Nos comprometemos a trabajar más para alcanzar el mejor nivel y ganar títulos. Es normal en el Barcelona soñar con la Liga de Campeones. Lo intentamos y lo seguiremos intentando».