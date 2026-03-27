¿Qué le pasa a Bukayo Saka? El extremo del Arsenal y de la selección inglesa está perdiendo su estatus de figura clave en un momento crucial tanto para el club como para la selección

Pero, al tratarse del exigente Tuchel y no de su siempre cortés predecesor, Gareth Southgate, el alemán dio una respuesta inesperada. «¿Cuántos goles marcó con Inglaterra? ¿13? Tienen que ser más, no es suficiente», afirmó.

«Tiene que seguir adelante. Pensaba que eran al menos 30. Entonces habría dicho que no es suficiente, porque nunca estoy satisfecho. Es una gran amenaza para el Arsenal en la liga más difícil del mundo, así que ¿por qué no iba a serlo a nivel internacional?

«Tenemos el puesto para él, tiene la actitud, la resistencia, el talento, lo tiene todo para ser un jugador de primer nivel en la selección y eso es lo que tiene que demostrar».

Y, sin embargo, desde que Tuchel hizo esos comentarios, Saka ha dejado de ser «una amenaza tan grande» para el Arsenal. Y difícilmente podría haber elegido un peor momento para su bajón, con los Gunners luchando por ganar el triplete y el Mundial a la vuelta de la esquina…