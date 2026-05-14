¿Qué le depara el futuro a Zavier Gozo? A pesar del gran interés que despierta en Europa, el jugador del Real Salt Lake y posible estrella de la selección estadounidense se enfrenta a un futuro incierto a medida que se intensifican los rumores sobre su posible participación en el Mundial

Cada vez que Zavier Gozo sale al campo, responde dudas sobre su potencial. El extremo de 19 años mejora cada semana y ya es la revelación de la MLS. Su irrupción ha sido tal que, pese a no tener experiencia internacional, su nombre suena para la selección de Estados Unidos de cara al Mundial de este verano.

Pero sobre todas las respuestas que da, queda una pregunta: ¿qué sigue? Es un dilema para club y selección, pues Gozo tiene el mundo a sus pies en ambos frentes. La respuesta no es sencilla. Sus siguientes pasos aún no están claros.

Él ya sabe lo que quiere: jugar en Europa este verano. En una entrevista con Apple TV, Gozo afirmó estar listo para el siguiente nivel, y según fuentes de GOAL,varios clubes europeos piensan lo mismo.

«Me gustaría seguir en el RSL durante los próximos dos meses y, luego, en el mercado de verano, me gustaría irme a Europa», declaró Gozo a Apple TV. «Ese ha sido mi sueño desde que tengo uso de razón. Creo que es el momento perfecto para dar ese siguiente paso y, si tengo esa oportunidad, quiero aprovecharla al 100 %».

Sin embargo, la operación no será fácil: varios clubes están interesados, pero las fuentes de GOAL apuntan a un posible punto muerto sobre el precio. El Real Salt Lake no quiere desprenderse de Gozo, pese a su deseo de crecer en otro escenario.

¿Y ahora qué? GOAL analiza los posibles próximos pasos de Gozo, dónde podría acabar, qué tendría que suceder para que se hicieran realidad y los imprevistos que podrían condicionar su futuro tanto en el club como en la selección.