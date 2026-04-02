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¿Qué le depara el futuro a Jack Grealish? El Everton presiona para retener al jugador cedido por el Manchester City más allá del final de la temporada, a pesar de su lesión
Los Toffees aspiran a fichar a Grealish de forma definitiva
El Everton se muestra cada vez más seguro de poder retener a Grealish en Merseyside, y ya se han iniciado las negociaciones sobre su futuro, según el Daily Mail. El jugador de 30 años fue toda una revelación durante la primera mitad de la temporada, convirtiéndose en una pieza clave del equipo de David Moyes antes de que una lesión devastadora truncara su campaña. El informe sugiere que el club está barajando tanto un traspaso definitivo como la posibilidad de una segunda cesión por toda la temporada. El internacional inglés había aportado dos goles y seis asistencias en 22 partidos, demostrando su valía para el proyecto del Grupo Friedkin. Aunque su actual acuerdo de cesión con el Manchester City incluye una opción de compra de 50 millones de libras (66 millones de dólares), se espera que la directiva del Everton negocie una cifra inferior, dada la edad del jugador y sus recientes problemas físicos.
- AFP
Una lesión pone fin a la temporada 2025-26
El buen momento que Grealish había construido en el Hill Dickinson Stadium se vio truncado en enero. Durante la victoria por 1-0 sobre su antiguo club, el Villa, el jugador de 30 años sufrió una fractura por estrés en el pie izquierdo que requirió intervención quirúrgica. Al reflexionar sobre este revés, Grealish compartió su decepción con los aficionados, pero prometió volver más fuerte. «No quería que la temporada acabara así, pero así es el fútbol, estoy destrozado», dijo el extremo. «Ya me han operado y ahora todo mi enfoque está en recuperarme. Sé con certeza que volveré más en forma, más fuerte y mejor que antes. El apoyo que he recibido desde que llegué a este increíble club lo es todo para mí. El cuerpo técnico, mis compañeros y, sobre todo, los aficionados han sido increíbles y me encanta representar a este club».
Las ambiciones europeas son fundamentales para el acuerdo
Dado que el Everton va por buen camino para clasificarse para las competiciones europeas bajo la dirección de Moyes, la perspectiva de jugar en el escenario continental podría ser el factor decisivo para Grealish. Un fichaje definitivo supondría una importante declaración de intenciones por parte de los Toffees, demostrando que pueden atraer y retener a los mejores talentos. Se cree que Grealish está intrigado por la visión presentada por la nueva propiedad y está deseando liderar al club hacia una nueva era. El éxito en estas negociaciones supondría un enorme impulso psicológico tanto para la afición como para la plantilla. Si el Everton consigue su fichaje, podría abrir la puerta a más incorporaciones de alto nivel. La influencia del jugador en el vestuario y su creatividad sobre el terreno de juego se consideran componentes esenciales para un equipo que busca desafiar a la élite consolidada de la Premier League.
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¿Qué le depara el futuro al jugador cedido por el Manchester City?
Para el City, el interés del Everton ofrece una vía de salida clara para un jugador que se encuentra en la recta final de su contrato en el Etihad. Dado que es muy improbable que Grealish forme parte de la convocatoria de Thomas Tuchel para la selección inglesa de cara al Mundial de 2026 debido al calendario de su recuperación, su único objetivo es estar en forma para la pretemporada. Si esa pretemporada tendrá lugar en Finch Farm o en otro lugar sigue siendo la pregunta del millón. Si el Everton logra cerrar un acuerdo que satisfaga a todas las partes, el mediapunta parece destinado a seguir siendo el rostro de la ambiciosa reconstrucción de los Blues. Por ahora, la pelota está en el tejado de los negociadores, que buscan convertir una cesión exitosa en una colaboración a largo plazo.